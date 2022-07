Lillestrøm vant mot ni mann – enorm pipekonsert mot dommeren

(Sarpsborg 08 – Lillestrøm 0–2) Det ble en svært frustrerende kamp for Sarpsborg 08. To røde kort og straffe imot satte sinnet i kok.

Misnøyen fra Sarpsborg-supporterne mot dommer Rohit Saggi var det umulig å ta feil av. Saggi fikk ordentlig pipekonsert da han gikk mot tunellen etter 0–2-tapet mot Lillestrøm.

Kortbonanzaen startet i første omgang. Saggi delte ut seks gule kort, to av dem gikk til Jørgen Horn, som dermed måtte forlate banen.

I andre omgang ble Anton Saletros vist ut etter å ha kjeftet på seg to raske gule kort.

– Vi klarer å samle oss etter det første røde, så klarer han å gi et straffespark og gi rødt til Anton. Det ødelegger andre omgang, sier Bjørn Inge Utvik til VG.

– Det må være lov til å ha litt nærkontakt og trøkk, han legger listen lavt og da blir det litt sånn kaosmatch, sa Sarpsborg 08-spiller Tobias Heintz til Discovery i pausen.

RØDT KORT: For andre kamp på rad får Sarpsborg 08 en midtstopper utvist. Denne gang med Jørgen Horn.

Til og med Lillestrøm-spiller Magnus Knudsen forsto at Sarpsborg var oppgitt over dommeren.

– Det er noen dommeravgjørelser som sikkert setter sine frustrasjoner i Sarpsborg-leiren. Det er litt uheldig, men sånn er fotballen, sa Knudsen til Discovery i pausen.

Men Lillestrøm var også uheldige. Rundt en halvtime ut i omgangen ble Akor Adams felt av Jørgen Horn. I fallet landet han på skulderen. Det medisinske apparatet fikk armen hans i fatle, og fikk han etter en stund ut på båren.

– Det er et bånd mellom kragebeinet og skulderen som har gått. Han er ute i seks uker og må antakeligvis operere, forteller Geir Bakke til Discovery etter kampen.

SKADE: Akor Adams vred seg i smerter etter å ha falt forkjært på skulderen.

Til tross for at Lillestrøm var en mann mer, så slet de med å bryte ned hjemmelaget. Men et drøyt kvarter før fulltid fikk de straffespark da Bjørn Inge Utvik holdt i trøyen til Hólmbert Aron Fridjónsson. Anton Jonsson Saletros var langt fra enig med avgjørelsen, og fikk sitt andre gule kort for munnbruk.

– Du kan argumentere for at det er en straffe, men jeg synes den er «soft». Men da må dommeren ha forståelse for at det kommer reaksjoner, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn til discovery.

– Jeg har ingenting imot at han gir Anton et gult først, men det andre er horribelt, fortsetter svensken.

Saltros er enig at det var en billig straffe og forteller hvorfor han reagerte som han gjorde. Han forteller at han hadde god dialog med en annen dommer i forrige kamp, men at det ikke var like lett med Saggi.

– Her det klink gult kort til meg, men det er ingen stygge ord. Det er synd at jeg får et til. Tar du bort følelsene fra sporten, kan alle gå hjem, sier spilleren.

Pål André Helland var sikker fra krittmerket og satte inn ledelsen for Lillestrøm.

Med bare ni mann på banen ble det blytungt for Sarpsborg. Knappe ti minutter før fulltid kunne Fridjónsson enkelt nikke inn 2–0.

Lillestrøm ligger på 2.-plass, tre poeng bak Molde, men med en kamp mindre spilt. Det ser ikke like lyst ut for Sarpsborg 08. De er på 11.-plass, med bare tre poeng ned til Tromsø på nedrykkskvalik.

