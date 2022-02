Realitykonkurrentene hyller OL-vinneren: – Helt rått

Birk Ruud (21) gjorde inntrykk på mange under sin deltakelse i «71 grader nord»-kjendis i fjor. Etter å ha oppfylt sin store drøm om OL-gull, kommer hyllesten fra gjengen han var på tur med.

FIKK GULLMEDALJEN: Birk Ruud under onsdagens medaljeseremoni.

TV-personlighet Petter Schjerven overlistet Ruud i finalen av realityprogrammet forrige sesong. Han gleder seg stort over det hans tidligere konkurrent fikk til i natt, da Ruud tok gull i Big Air.

– Det var helt rått. Jeg fikk ikke sett det direkte, men jeg så akkurat hele konkurransen i reprise. Det var helt overlegent og så fortjent. Jeg er ikke overrasket, men det er så lite som skal til for at noe skal gå galt. Jeg er utrolig glad på hans vegne, sier Schjerven til VG.

TOPP FIRE: Silya Nymoen, Mona Berntsen, Petter Schjerven og Birk Ruud under fjorårets utgave av «71 grader nord».

Schjerven er spesielt glad for at Ruud fikk realisert drømmen om OL-gullet som en hyllest til sin avdøde far.

– Det var kjempeviktig for ham å få til dette. Vi så med en gang at det betydde enormt mye da han holdt en slags takketale til kamera. Jeg hørte ikke alt han sa, men det var veldig fint.

FULL AV LOVORD: Petter Schjerven ble godt kjent med Ruud i fjor. Han hyller unggutten.

Han forteller at han har tatt kontakt for å gratulere Ruud med gullet, både privat og i en felles gruppechat gjengen fra «71 grader nord» har. Forholdet de to fikk under innspillingen var svært godt, sier Schjerven.

– Jeg synes det kom veldig godt frem i TV-programmet hvordan han er som type. Han er veldig til stede, morsom og er en interessert fyr. Han er dyktig i det aller meste og bryr seg om at andre skal ha det bra.

Schjerven er nå en av få som kan skryte av at han faktisk har slått en olympisk mester. Han ler godt av det da VG vil ha en kommentar rundt hvordan det føles.

– Det er faktisk veldig gøy. Jeg har både delt telt med ham og slått han. Jeg skal innrømme at jeg ikke hadde et enormt konkurransehode før helt på slutten, for jeg så på ham som den soleklare favoritten. Jeg var helt overbevist om at han skulle vinne. Men dette må jeg jo dyrke fremover, ler han.

Det var ikke alle som hadde fått med seg OL-gullet. Silya Nymoen er overrasket da VG tok kontakt.

– Jeg har ikke fått det med meg, jeg. Det var jo veldig gøy. Jeg har ikke fått meg meg at har fått gull. Det er jo helt nydelig. Fy fader så rått. Jeg er jo ikke overrasket, egentlig. Han er jo en helt fantastisk fin fyr. Det var veldig kult og veldig fortjent. Jeg blir stolt, sier Nymoen til VG.

OVERRASKET: Artisten Silya Nymoen hadde ikke fått med seg nattens begivenheter, men ble nesten målløs da VG snakket med henne.

I likhet med Schjerven, hyller artisten først og fremst personen Birk Ruud.

– Tross sine unge alder, er han fryktelig empatisk. Han gir seg aldri, er alltid positiv og en skikkelig fin fyr. Jeg unner ham alt godt. Det her er jo bare skikkelig fint, at han har vunnet OL-gull. Nå skal jeg sende en melding til ham, understreker hun.

– Hva synes du om måten han har klart å bruke farens død til noe positivt?

– Det er jo en forferdelig tragisk ting som skjedde, så det er jo trist og han har vært kjempelei seg. At han klarer å bruke det som en styrke, det gjør ham enda finere som person, sier artisten, før hun fortsetter:

– Jeg tror han virkelig føler at faren er med ham. Da vi var på tur og fikk vite dette, var det som om han hadde en ekstra kraft. Det tror jeg er faren hans, som er med ham i alt. Han hadde vært så stolt av ham.