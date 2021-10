Klæbo går igjen mot strømmen: – Ingen grunn til å være skråsikre og arrogante

Johannes Høsflot Klæbo (24) har tidligere droppet høydetrening. Nå er det motsatt: Han trener mer i høyden enn noen annen norsk toppløper mot Beijing-OL.

TAR EN UKE EKSTRA: Johannes Høsflot Klæbo går igjen mot strømmen. Her er han fotografert på samling i Lillehammer i juni 2021.

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatten går etter at det ble kjent at distanselandslaget for herrer på ski dropper å dra i høyden nå - mens sprintlandslaget under Arild Monsen er to uker i Livigno på 1800 meter. Og Johannes Høsflot Klæbo, som er en del av sprintlaget, legger på ytterligere ei uke, slik at han er der i tre uker.

I tillegg planlegger Johannes å bli i høyden i Europa etter Davos-rennene den 11. og 12. desember og frem til pre-camp i regi av landslaget før OL.

OL går i 1800 meters høyde. Klæbo understreker likevel at han ikke sitter på noe fasitsvar:

– Vi har ingen grunn til å snakke ned opplegget til allroundlandslaget. Det er mange veier til Rom, og vi har nok valgt ulike veier – nok en gang. Men vi sitter ikke på fasitsvaret på dette med høydetrening. Svarene får vi nok når OL-øvelsene i Kina er i gang – og det er det heldigvis flere måneder til, sier han til VG.

Les også Aleksandr Bolsjunov operert igjen

– Tidligere har vi følt at det var for tidlig å satse stort på antall dager i høyden. Vi mente den gang at det innebar for høy risiko, med den erfaringen vi den gang hadde. Vi tror det var riktig, og mener at resultatene ikke ble så verst. Nå har vi valgt en ny høydevei. Om vi treffer denne gangen, er det alt for tidlig å si. Vi er imidlertid sterke i troen, til det motsatte er bevist, fortsetter Johannes Høsflot Klæbo, som reiste til Livigno den 14. oktober sammen med sprintlandslaget.

Han og morfar og trener Kåre Høsflot har tidligere ment at de kunne for lite om hvordan trønderen responderer på høydetrening.

I LIVIGNO: Johannes Høsflot Klæbo har på Instagram lagt ut dette bildet av seg selv i Livigno.

– Vi har lært en del om høydetrening, men det er nok også mye vi ikke har lært. Foreløpig er erfaringen god – og vi er sterke i troen på at vi gjør mye riktig. Samtidig vet vi at vi ikke gjør alt riktig. Vi satser på at flest mulig og best mulig høydebeslutninger, og at det gir resultater i OL. Vi ser ingen grunn til å tvile på det vi holder på med. Men vi ser heller ingen grunn til å være skråsikre og arrogante. Vi får telle opp etter OL, sier Johannes Høsflot Klæbo, som fortsetter:

– Dette er veldig individuelt. Vi ser nå at ekspertene har ulike syn på hva som er riktig. Det gjør det også litt mer spennende. Vi har jo en jobb med å gjøre sporten vår mer populær, spennende og attraktiv. At løsningene er ulike, er jo interessant i seg selv. Kanskje treffer vi på opplegget – eller motsatt. Nei, jeg tror vi er på rett spor, jeg!

Poenget med høydetrening er økt produksjon av røde blodceller og høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet, som igjen øker oksygenopptaket, noe som kan være forskjellen på gull og sølv. Samtidig er det nok av eksempler på at høydeopphold ikke alltid er positivt. Denne uken trakk Helene Marie Fossesholm seg fra langrennskvinnenes høydeopphold i Italia.

– Jeg var litt «hissig på grøten» på høydesamlingen i august og september, forklarte hun. Stortalentet pådro seg en forkjølelse som gjorde at det tok tid før hun kom tilbake i normal trening.

Morfar og trener Kåre Høsflot har tidligere holdt igjen på høydetreningen. Nå tenker han altså annerledes.

– Dette har vi ikke noe fasitsvar på, men vi lærer stadig mer. Det vi jakter på, er at Johannes skal lære seg å kunne konkurrere i høyden. Sammen med Arild Monsen så har vi forsøkt å legge opp et riktig løp for Johannes. Hittil har vi truffet ganske godt når det gjelder treningsarbeidet, men det er imidlertid ingen sikkerhet i forhold til om vi er på rett vei når det gjelder OL i Kina. Hittil har kroppen til Johannes respondert godt, så vi tror at det vi gjør er riktig for Johannes. Men som sagt - vi har ingen garantier, sier Høsflot til VG.

Les også Bruk av høydehus skal meldes til Antidoping Norge

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at allroundlandslaget gjør det riktige eller det motsatte. Vi konstaterer at de har et annet opplegg nå enn hva de har hatt tidligere – og det har også vi. Samtidig har det vært endringer på allroundlaget, og dette med høydetrening er av individuell karakter. De kan mye om trening – og vi har jo lært litt etter hvert vi også. Vi får se når det drar seg til. Vi ønsker allroundlandslaget all lykke med sitt opplegg. Vi heier på Norge, fastslår 78-åringen, som konstaterer at han «har holdt på med trening noen år» - men innrømmer samtidig at «jeg lærer stadig noe nytt».

Johannes Høsflot Klæbo skal altså ha to høydesamlinger inn mot OL i Beijing. I tillegg planlegger han å bli igjen i Europa i høyden etter Davos-rennene 11. og 12. desember.

Det er foreløpig ikke bestemt om Klæbo skal gå alle seks distansene for Norge under OL i Beijing.