Ruud klar for ATP-finalen: – Veldig stort

VIL VINNE MER: Casper Ruud har vunnet 53 kamper på ATP-touren i år. I sluttspillet i Torino om halvannen uke, er far Christian klar at det kan bli flere seirer: – Han vet hva han går til, og han har slått et par av gutta tidligere. Han drar dit med et ønske og mål om å vinne kamper.