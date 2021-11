Bakke uenig i Fagermos LSK-vurdering: – Han rakker ned på oss

LILLESTRØM (VG) Vårkampen bød på 2–2 og et uavgjort munnhuggeri om spillestil. Før et nytt derby mellom Vålerenga og Lillestrøm tar Geir Bakke et oppgjør med kollega Dag-Eilev Fagermos stikk.

MØTER GAMLEKLUBBEN: Søndag sitter de på Lillestrøms benk, men både trener Geir Bakke og assistent Petter Myhre har gjestet Åråsen i Vålerenga-klær.

Søndag møtes lagene på Åråsen i det som blir første kamp etter coronautbruddet uten restriksjoner for tilskuere – og onsdag ettermiddag opplyser Lillestrøm at billettsalget har dratt seg mot 10.000.

Omtrent like heftig er selvtilliten i Lillestrøm-laget etter 3–1 over Rosenborg på Lerkendal, romerikingenes bare andre seier på den banen på de siste 40 sesongene.

Da det forestående derbyet ble brakt på bane av Lillestrøms egen tv-kanal etter den kampen, påpekte LSK-trener Geir Bakke at han «har bare så inderlig lyst til at vi skal gruse dem» etter hvordan Vålerenga-treneren oppførte seg etter 2–2-matchen på Intility. Der ga Fagermo dette intervjuet til Eurosport etterpå:

Til VG etter onsdagens Lillestrøm-trening denne uken utdyper Geir Bakke:

– Han kom med noen uttalelser etter kampen vi møtte dem, som jeg ikke synes var forankret i virkeligheten – utover den kampen. De var mye enn bedre oss, de fikk oss lave, men at han skulle ha det til at vi spilte på den måten hele tiden, synes jeg ikke stemmer med virkeligheten. Det kan man holde seg for god til, mener Bakke.

Lillestrøm-treneren – som er på skuddhold av å ta klubben til sin beste seriesesong siden annenplassen i 2001 – sier han ga Fagermo kreditt for fotballen de spilte i matchen på Intility og ble overrasket da den frittalende Vålerenga-treneren hugget til i intervjuet etterpå.

– Det jeg reagerte på, var at han rakket ned på måten vi prøvde å spille fotball på. Han rakker ned på oss som nyopprykket lag med masse debutanter. Der var jeg uenig, og da synes jeg det blir flåsete. Jeg mener vi ikke har fremstått sånn i år. Måten vi angriper på har ingenting med tallkombinasjoner å gjøre. Vi har høye sidebacker, kanter i mellomrom og spiller minst like offensivt som dem når vi er i dytten. Det er sikkert forskjeller på hvem som utøver det best, men jeg tror vi kan drepe den diskusjonen ganske fort, sier Bakke og ramser opp:

– Vi har scoret like mange som Vålerenga og sluppet inn ett mer. Men det er vi som har kapret flest poeng. Vi er nyopprykket og har heller aldri vært en selvutnevnt gullkandidat.

– Det har Vålerenga vært?

– Det var ikke snakk om noe annet enn at de skulle være med og kjempe om gullet. Det blir ofte sånn at da man ikke gjør det, så begynner man å snakke om bruken av unge spillere og at man måtte selge. De lå på syvende da de måtte selge og ligger fortsatt på syvendeplass. De har brukt mye ressurser på å hente noen vinger og noen spisser og som i økonomi og lønn er langt utenfor vår verden, vil jeg anta. Så nå får de levere, gliser Bakke.

Han påpeker at han lever godt med at Fagermo snakker rett fra «levra» og at de to trenerveteranene i Eliteserien vanligvis har et godt forhold.

– Men man får lyst til å gi et tilsvar slik at det ikke blir en sannhet, sier LSK-sjefen.

– Er det ikke naturlig at treneren til Vålerenga stikker litt mot rivalen?

– Det kan vel kanskje hende. Det mener jeg egentlig ingen ting om, men det står neppe i arbeidsinstruksen, svarer Geir Bakke.

Dag-Eilev Fagermo har ikke besvart VGs henvendelser onsdag. Etter sliteseieren mot Brann søndag kveld konfronterte VG Vålerenga-treneren med Bakkes uttalelser til LSK-TV:

– Dårlig lag har jeg ikke sagt, det kan jeg ikke huske. Men vi var gode her mot dem, vi var klart bedre, men vi greide ikke vinne, sa Fagermo da.

Det gjenstår å se hvem som leverer den beste fotballen på Åråsen i den Eurosport Norge-sendte senkampen søndag kveld.

– Begge lag vil føre, begge lag vil vinne og det er ingen klump i magen med tabellsituasjonen. Det blir to lag som «gønner» på med en artig kamp, spår Geir Bakke.

