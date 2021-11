VM-klar etter kaos-løsning

Innebandylandslagets kaptein Daniel Gidske (29) er klar for VM nå når Johnny Petersen er tilbake som landslagssjef etter kaoset rundt uttaket til mesterskapet i Finland om en måned.

VETERAN: Daniel Gidske (t.h) er klar for VM i Finland neste måned etter innebandykaoset. Bildet er fra Norges kvartfinale mot Finland i Göteborg for syv år siden.

– Hvis Johnny er med, er jeg også med. Jeg håper at han ringer meg og at en tropp vil bli publisert ganske snart, sier Daniel Gidske som spiller for Mullsjö AIS i Sverige.

Landslagsveteranen forteller at spillergruppen - det vil si Norges VM-aktuelle spillere - i løpet av kort tid vil komme med en felles offentlig uttalelse.

– Vi er veldig fornøyd med at forbundet og landslagssjefen fant en løsning. Det er en lettelse. Alle er klar for å stille opp igjen, sier Sarpsborg Sharks Patrick Hjemgård (32).

Han spilte sitt første VM for Norge i 2018 og var tatt ut i troppen på 20 spillere til 2021-mesterskapet, men ville - i likhet med så å si alle de andre - ikke lenger være med da bråket oppsto og eskalerte.

VG skrev i går om spetakkelet i norsk innebandy. Johnny Petersen forlot for et par dager siden brått jobben som landslagssjef etter uenighet om kriteriene for uttak av VM-troppen. Landslagslegenden Ketil Kronberg (41), som også spiller i Sverige, var en av tre spillere som mot Petersens ønske ikke oppfylte disse - og skulle bli utelatt fra Norges VM-lag.

– Det har vært utstrakt møtevirksomhet de siste dagene, sier landslagskoordinator Lars Bunæs får minutter etter at han fredag offentliggjorde pressemeldingen om at Petersen er tilbake i jobben etter «pausen».

Etter det VG forstår ville en rekke sentrale spillere som var i Petersens opprinnelige VM-tropp takke nei til mesterskapet, hvis han ikke lenger kom til å lede landslaget. En del klubblag skal også ha oppfordret sine spillere til å takke nei dersom innebandyseksjonen i Norges bandyforbund skulle ta dem ut til et nødlandslag, som erstatning for et mannefall fra det opprinnelige VM-laget.

Ifølge landslagskoordinator Lars Bunæs utløp fristen for å melde inn VM-laget til det internasjonale forbundet 3. november, altså for to dager siden.

Bunæs skrev fredag formiddag dette i pressemeldingen vedrørende Petersens comeback: «Norges Bandyforbund har etter flere oppklarende møter kommet til den konklusjon at kommunikasjonen med landslagsledelsen, om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for uttak, ikke har vært klar nok.

Dette har medført denne uheldige prosessen som ikke har vært oppbyggende for vårt omdømme.

Det vil derfor gjennomføres en bred evaluering etter VM, der Norges Bandyforbund blant annet skal klarlegge tydelig hva vi vil med våre landslag og ramme for dette.»