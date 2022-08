Knutsen åpner for å ha gjort feil: – Jeg er ikke en som angrer så mye

ZAGREB (VG) Til tross for at at Bodø/Glimt fikk tre kamper på åtte dager, gjorde ikke Kjetil Knutsen (53) en eneste endring på laget i seriekampen mellom skjebnekampene. Kanskje var det en tabbe.

EUROPA LEAGUE NESTE: Selv om det ikke blir noe Champions League-gruppespill, kan Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt se frem til gruppespill i Europa League i høst.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det kan hende, svarer Knutsen på VGs spørsmål om han med fasit i hånd tenker at han burde gjort flere endringer.

Glimt tapte til slutt kampen mot Dinamo Zagreb 4–1 etter 120 lange minutter i Kroatia.

Det har nemlig blitt et kjent syn at Kjetil Knutsen sender utpå de samme elleve spillerne også i de mest hektiske periodene med kamper hver tredje og fjerde dag. Slik var det også da samme mannskap som startet begge skjebnekampene mot Dinamo Zagreb, også startet lørdagens inneklemte seriekamp mot HamKam.

– Jeg hadde ikke planlagt å spille i 120 minutter, sier Knutsen med et smil.

For spillerne så ut til å slite med hardkjøret. Hugo Vetlesen, Brice Wembangomo og Isak Helstad Amundsen alle ble byttet ut med kramper.

Fakta Bodø/Glimts startoppstillinger i august 3. august: Bodø/Glimt - Zalgiris 5–0: Haikin - Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo - Saltnes, Hagen, Vetlesen - Mvuka, Salvesen, Pellegrino. 6. august: Bodø/Glimt - Odd 7–0: Haikin - Sampsted, Amundsen (inn for en skadet Moe), Høibråten, Wembangomo - Saltnes, Hagen, Vetlesen - Mvuka, Salvesen, Pellegrino. 9. august: Zalgiris - Bodø/Glimt 1–1: Haikin - Sampsted, Amundsen, Høibråten, Tjærandsen-Skau (inn for en skadet Wembangomo) - Saltnes, Hagen, Vetlesen - Mvuka, Salvesen, Pellegrino. 12. august: Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt 1–4: Faye Lund (inn for en skadet Haikin), Sampsted, Amundsen, Høibråten, Wembangomo (tilbake etter skade) - Saltnes, Hagen, Vetlesen, Mvuka, Salvesen, Pellegrino. 16. august: Bodø/Glimt – Dinamo Zagreb 1–0: Haikin (tilbake etter skade), Sampsted, Amundsen, Høibråten, Wembangomo - Saltnes, Hagen, Vetlesen - Mvuka, Salvesen, Pellegrino. 20. august: Bodø/Glimt – HamKam 2–2: Haikin - Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo - Saltnes, Hagen, Vetlesen - Mvuka, Salvesen, Pellegrino. 24. august: Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt 4–1 e.e.o.: Haikin - Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo - Saltnes, Hagen, Vetlesen - Mvuka, Salvesen, Pellegrino. Spillere som står uthevet = endring fra forrige kamp Les mer

– Vi har en reise som er slik at de har stått over tid og spilt mange kamper. Det blir reisen for en del av de nye som kommer inn. Jeg tror det går mer på at vi har fått lite tid på gress, med tanke på at det blir et annet underlag. Jeg tror ikke det er HamKam-kampen i seg selv som gjør det. Det er mer at 120 minutter blir tøft, sier Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Nå varsler Knutsen at de skal evaluere det hele i etterkant.

– Vi sto i hvert fall ikke løpet. Det er vi enige om.

I ekstraomgangene kom Gilbert Koomson, Ask Tjærandsen-Skau, Gaute Vetti og Anders Konradsen inn. Mens Koomson har spilt syv kamper fra start denne sesongen og totalt 671 minutter, har de tre andre til sammen startet tre kamper og spilt henholdsvis 249, 340 og 203 minutter med fotball på toppnivå i år.

På spørsmål fra VG om han angrer på de siste byttene, svarer Knutsen:

– Jeg er ikke laget slik at jeg er en som angrer så mye, sier han.

I intervjuet med TV 2 gjort like etter kampslutt, innrømmet Knutsen at de for øyeblikket ikke hadde nok bredde til å stå en kamp i 120 minutter.

– Vi hadde ikke planlagt å spille 120 minutter og vi spiller på en intensiv måte. Selv om vi har kamp for tre dager siden eller fire dager siden, så er det naturlig at det går tungt mot slutten. Da er det opp for andre til å ta sjansen. I en slik playoff trenger vi alle mann. Det visste vi før kampen og vi klarte det på en noenlunde god måte, men kanskje ikke godt nok da, sier midtbanespiller Hugo Vetlesen.

– Det er mange veier til Rom. Vi har valgt å være med på to fronter, både i serien og i Europa. Da er dette litt konsekvensen. Alle valg du tar har konsekvenser, sier Kjetil Knutsen.

– Det handler rett og slett om å over tid bygge denne gruppen robust og sterk nok til å håndtere det. Det er slik det er å være i Bodø/Glimt. Jeg tenker at vi kunne sikkert ha gjort ting annerledes, men det er en langsiktig plan vi har jobbet etter. Det har noen ulemper og det har noen fordeler. Det kan godt være at det var ulempene som kom til sin rett på slutten av kampen i dag, oppsummerer Glimt-treneren.