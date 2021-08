Hauger kjørte seg kraftig opp: - Vanvittig sterkt

Dennis Hauger leverte sesongens hittil svakeste helg, men karret til seg fire poeng under søndagens løp. Bildet er tatt tidligere i år.

Dennis Hauger (18) imponerte under helgens siste Formel 3-løp i Belgia.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Etter å ha blitt nummer 14 og nummer ni i går, endte Dennis Hauger på 8.-plass etter å ha startet i 14. startposisjon i regnværet på Spa-Francorchamps søndag. Dermed karret han til seg fire poeng i mesterskapet.

Nordmannen startet det nedkortede løpet godt, og kjørte seg raskt opp på poengplass. Hauger imponerte underveis med flere gode forbikjøringer fra et vanskelig utgangspunkt.

– Dette var vanvittig sterkt kjørt av Dennis, oppsummerte Viaplays Formel 3-kommentator Simen Næss Hagen.

Les også Dennis Hauger til Formel 2: Tilbud fra alle de beste teamene

Prema-føreren ble lenge liggende å stange bak David Schumacher, som forsvarte seg godt - helt frem til 10. runde. Da kom Hauger seg omsider forbi.

– Den der var fin, sa Hauger selv over teamradioen i det han hadde passert Schumacher.

Les også Slik knekte Dennis Hauger koden: – Nå kan jeg få bilen slik jeg vil

Etter å ha dominert i Formel 3 denne sesongen, «måtte» en svakere helg komme før eller siden. Hauger og Prema-teamet bommet i fredagens svake kvalifisering, hvor mye av grunnlaget for helgen ble lagt. Der ble han nummer 14. Denne helgen var faktisk første gang Hauger ikke evnet å komme seg på pallen denne sesongen.

Hauger er, som VG tidligere har meldt, så godt som klar for Formel 2 neste sesong.

– Vi er i forhandlinger. Vi er i dialog med Prema, og det er det både de og vi ønsker, sa pappa Tom Erik Hauger til VG tidligere i august.

– Han har fått tilbud om sete i alle de beste teamene, avslørte faren videre.

– Så vi må bli enige med Red Bull og få på plass budsjettene.

18-åringen fra Aurskog leder fremdeles mesterskapet med stor margin, selv om andreplasserte Jack Doohan vant løpet, som han også gjorde i går. For øyeblikket skiller det 25 poeng mellom de to. Foran helgen var avstanden på 46 poeng. Det gjenstår to helger av sesongen for Formel 3-førerne.

Victor Martins ble nummer to, mens Aleksandr Smolyar tok 3.-plassen.