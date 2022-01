Olsbu Røiseland knuste konkurrentene i siste renn før OL: - Det var et perfekt løp

I sitt siste verdenscuprenn før OL i Beijing, vartet Marte Olsbu Røiseland opp med strålende skyting og ett av sine beste renn noensinne.

SUVEREN: Marte Olsbu Røiseland traff alle 20 blinkene og vant jaktstarten i Ruhpolding.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er så glad, det var et perfekt løp og at det skulle belønnes med seier... Jeg har aldri lykkes i Ruhpolding sa jeg før helgen, nå kan jeg virkelig krysse det av lista. Det var så moro, sa Olsbu Røiseland til NRK etter seieren.

Hun startet som nummer to, 21 sekunder bak svenske Elvira Öberg på jaktstarten. Men dette oppsummer søndagen renn:

– For en skyting, for en utøver. Det er ren og skjær verdensklasse, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Olsbu Røiseland sørget for sitt tredje fulle hus for dagen.

For der hvor svensken bommet på standplass, gjorde ikke Olsbu Røiseland annet enn å treffe.

Dermed kom hun i kapp med svensken etter én skyting, ledet alene etter to, og vant suverent etter skyting tre og fire.

– Det er ikke mange plassene jeg har skutt 20 treff, dette er en av plassene, så det smaker skikkelig godt, oppsummerte Olsbu Røiseland.

På spørsmål om det var hennes beste renn noensinne, slet 31-åringen med å komme opp med konkurrenter om den tittelen, i alle fall på stående fot.

– Det er vanskelig å si, men dette må være ett av de beste.

Og et av hennes beste renn, kom i det siste rennet før OL.

For selv om det er én verdenscuprunde igjen før vinterlekene i Kina, velger Olsbu Røiseland, som en rekke andre skiskyttere, å stå over for å trene i høyden. Dermed var søndagens jaktstart det siste verdenscuprennet før OL.

– Nå kan jeg ta en liten ferie med god samvittighet. Nå skal jeg kose meg på høydesamling og bare nyte de dagene vi har i Europa før vi reiser, fortalte verdenscuplederen til NRK.

Så suveren var den norske verdenscuplederen seg tid til å både hilse på sekundantene og plukke opp et norsk flagg på oppløpet.

– Jeg må bare nyte det nå og tenke at dette skjer ikke så ofte. Ta vare på disse øyeblikkene, så vet jeg at det kommer hardere sisterunder, oppsummerte søndagens vinner.

Bak Olsbu Røiseland gikk søstrene Elvira og Hanna Öberg inn til henholdsvis andre- og tredjeplass.