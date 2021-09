Kristoff har tjent 100 mill. kr på sykkeleventyret

LEUVEN (VG) Alexander Kristoff (34) hadde et mål om å tjene 10 millioner kroner i løpet av karrieren. Nå har han snart tjent det tidobbelte.

ROMSLIG ØKONOMI: Alexander Kristoff, her i gul Tour de France-trøya i 2020, har tjent gode penger på sykkel og børs.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det viser tall VG har hentet ut fra skattelistene og nettstedet Proff.no.

Nordmannen debuterte som sykkelproff med en forholdsvis mager lønn i 2010. Men det året han vant Milan-Sanremo (2014) gikk lønna rett i været. Og etter at 34-åringen vant Flandern rundt året etter, fortsatte lønnsøkningen.

De ti siste årene har Kristoff tjent snaut 73 millioner kroner om vi legger til grunn at lønna er den samme i år som i fjor (skattetallene er ikke klare ennå).

I tillegg kommer inntekter fra selskapet Alexander Kristoff Limited: Det har et samlet resultatet på 23,5 millioner kroner de siste ti årene.

Les også VM-klar Kristoff etter uflaks-år: – Ingen er redd for meg

Kristoff har nettopp signert en ettårskontrakt med det belgiske laget Intermarché-Wanty Gobert, og har ingen planer om å legge opp som toppsyklist riktig ennå. Han har heller ingen planer for hva han skal gjøre etter karrieren:

– Jeg kan sikkert ta noen småjobber i starten om jeg ikke finner på noe. Jeg liker å bruke tid på aksjer og vil nok fortsette med det. Men det blir neppe noen hovedjobb. Da bør man ha en utdannelse, sier Kristoff til VG i Belgia.

Der sykler 34-åringen VM i dag. Det er et ritt han aldri har vunnet før.

– Du virker å ha en viss peiling på aksjemarkedet?

– Vi har så mye tid på rommet, vet du, så jeg kan lese meg opp. Men det er mange som gjør det bra når børsene går opp. Det er verre når det begynner å gå nedover. Jeg vil ikke si at jeg har veldig peiling, men jeg har litt kapital og da kan man investere litt.

FAKTABOKS:

Fakta KRISTOFFS AKSJER (ved utgangen av 2020): FJORD MINERALS AS (100 aksjer) CASPER EATS AS (375) BIKEFINDER AS (2 516) SKITUDE HOLDING AS (106 322) KALERA AS (100 242) NORDIC NANOVECTOR ASA (27 428) HUNTER GROUP ASA (95 292) AKER OFFSHORE WIND AS (100 726) MAGSEIS FAIRFIELD ASA (23 418) SALMON EVOLUTION HOLDING ASA (13 000) SATS ASA (5 393) AUSTEVOLL SEAFOOD ASA (2 900) AKER BIOMARINE ASA (1 100) AKER ASA (447) aksjer YARA INTERNATIONAL ASA (1 035) Kilde: investor.dn.no Les mer

Mens mange av sykkelsportens rikeste melder flytting til skatteparadiser, så har Kristoff gjort et aktivt valg om å bli boende i Norge og betale skatt til felleskassen av millioninntekten sin.

Han bor i et hus utenfor Stavanger, med kone og fire barn. I år kjøpte han også et hus til 7,3 millioner kroner, tenkt for utleie.

Bilparken består av en Tesla X, en Hummer H2 og en 2008-modell Lamborghini Murcielago – med 640 hestekrefter.

– Det er elbilen som blir brukt mest. Jeg bryr meg litt om miljøet – selv om det ikke ser sånn ut. De to andre bilene brukes ikke like mye som Teslaen. Teslaen er miljøalibiet, sa Kristoff til Broom nylig.

I 2014 uttalte Kristoff – den gangen uvitende om hvilken sportslig karriere han skulle få – til Landevei.no at målet var å tjene ti millioner kroner i løpet av sykkelkarrieren.

– Du har tjent ti ganger så mye som den målsettingen. Hva slags forhold har du til penger?

– Målet har vært å bli økonomisk uavhengig og jeg nærmer meg vel det snart. Men det avhenger av hvor du legger lista for levestandard, smiler Kristoff til VG i Belgia.

Les også Sykkelsporten med klimaoppgjør: – Kunne gjort ting som monnet mer

Han fortsetter, mer alvorlig:

– Jeg føler at det er en viktig del når jeg vurderer hvor jeg skal sykle. Man sykler bare i et visst antall år. Så det er en stor del av vurderingen. Iallfall nå på slutten av karrieren, når jeg ikke har så mange år igjen.

Kristoff er i ferd med å legge en vanskelig sesong bak seg: Sykdom, en trøblete sesongoppkjøring, velt og avlyste ritt gjør ham usikker på egen form foran dagens VM-løp i Belgia.

I VM-LØYPA: Her trener Alexander Kristoff (t.v.) i den belgiske VM-løypa denne uken.

Sesongen 2021 er den svakeste på ti år for Kristoffs del, målt i poeng på nettstedet Procyclingstats.com.

– Jeg tror ingen er veldig redd for meg, så jeg føler ikke noe press, sier han til VG.

– Løypa er ikke sykt hard. Den skiller ikke så veldig, men nå har det blitt gått solo både i juniorklassen og U23. Det er vanskelig å si, men løypa passer meg ganske bra, sier nordmannen.