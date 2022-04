Mener UFC bør signere Paul

Tidligere UFC-utøver Brendan Schaub (39) lurer på hvorfor UFC ikke har signert youtuber Jake Paul (25) ennå.

Youtuber: Jake Paul ble først kjent som YouTube-stjerne. Nå handler livet hans mest om kampsport.

Den yngste Paul-broren, som først ble kjent som youtuber, har gjort det stort i boksing de siste årene. Han har tidligere uttalt at han kunne tenke seg å delta i den amerikanske MMA-ligaen, og har allerede slått UFC-mester Tyron Woodley to ganger i bokseringen.

Forrige måned uttalte Jake Paul at han tror han lett kunne vunnet over Conor McGregor (33). Sistnevnte er blant verdens største MMA-stjerner. Likevel har Paul sagt at han tror at han bare hadde trengt seks måneder med trening for å slå ham.

Den irske MMA-stjernen Conor McGregor er MMA-sportens største stjerne gjennom tidene, men står med tre tap på sine fire siste kamper.

Brendan Schaub tror en kamp mellom Paul og McGregor kan skje innen kort tid, men kritikere har påpekt at størrelsesforskjellen på de to gjør at det ikke vil skje. Det skriver Dexerto.

I podkasten sin, The Schaub Show, blir Schaub spurt hva han tenker om Pauls utspill om å bokse mot McGregor. Han stiller spørsmål ved hvorfor UFC ikke allerede har signert Paul.

– Hvis jeg var UFC ville jeg tenkt at dette kommer til å skje uansett, så hvorfor ikke få en del av kaken? Hvorfor skal de ikke involvere seg i dette? Den kaken blir bakt, uansett om det er om et eller to år fra nå. Den kaken er i ovnen, kompis, sier Schaub.

Brendan Schaub (39) pensjonerte seg som MMA-utøver i 2015, men snakker fortsatt om sporten i sin egen podkast.

Videre uttaler han at han tror Paul er mer enn godt nok egnet til å konkurrere i UFC.

– Han har gjort profesjonelle kamper. Igjen, UFC, Conor kommer til å tjene alle penger i hele verden, Jake kommer til å tjene alle penger i hele verden. Det kommer til å skje, så spill ball med denne ungen. Jeg vet at dere ikke liker ham, eller noe sånt, men spill ball med ham.

Schaub tror Pauls støtte for bedre betaling av utøvere og et bedre helsetilbud kan være grunner til at UFC ikke allerede har signert 25-åringen.