Dennis Hauger måtte bryte på Imola-banen: – Mye frustrasjon

En frustrert Dennis Hauger (19) kom seg ikke til første sving engang før Formel 2-løpet på den legendariske Imola-banen var over.

NY SKUFFELSE: Dennis Hauger fikk en tung søndag i Italia. Her fra et pressetreff med Prema Racing i januar.

– Selvfølgelig mye frustrasjon å vite at man kunne gjort mye mer i det løpet, sier Hauger til Viaplay.

– Vi hadde en god sjanse til å komme på pallen eller vinne. Det er surt, og mange poeng som går tapt.

Hauger startet fra femte startposisjon i søndagens hovedløp i Formel 2 i italienske Imola, men det ble ingen drømmestart for Aurskog-gutten.

Den australske føreren Jack Doohan og Hauger kolliderte like etter start, og nordmannen gikk rett i murveggen.

– Det er Doohan som svinger mot høyre og treffer Dennis, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen før han får se nok en reprise:

– Nei, de begge svinger litt mot hverandre, men bevegelsen til Doohan er større, konkluderer han.

Kommentatorkollega Henning Isdal er ikke enig:

– Her er det ikke mulig å dele ut noe skyld til noen av førerne. De begge svinger mot hverandre. Slik er bilsporten noen ganger, sier han.

– Han hadde ganske mye plass på venstresiden. Jeg vet ikke om han ikke så at det var mange andre biler rundt, men han svingte plutselig rett til høyre. Jeg prøvde å unngå det, men det skjedde for raskt til at jeg kunne reagere, sier Hauger.

– Doohan kan ikke ha sett Dennis, sier Haugers manager Harald Huysman til VG.

VG Live: Følg Formel 1-førernes Grand Prix i vårt livesenter fra klokken 15:00!

I PREMA RACING-BILEN: Dennis Hauger i aksjon under sesongåpningen i Bahrain i mars.

Hauger var tydelig frustrert på teamradioen, og bilen hans var så skadet at det ikke var mulig å fortsette løpet.

– Dette er fortvilende, for alt lå så godt til rette. Som det utviklet seg, tror jeg Dennis hadde vunnet, sier Huysman.

Dommerne noterte hendelsen, men kom raskt frem til at det ikke var nødvendig med noen videre etterforskning.

Doohan måtte også bryte løpet etter kollisjonen med Hauger, og heller ikke han var spesielt imponert.

– Han kjørte mot meg, sier Doohan over teamradioen.

I lørdagens sprintløp i Imola klatret Hauger tre plasser, og kunne juble for sin første pallplass i Formel 2.

Søndagens nedtur skriver seg inn i lenger rekke for Hauger i Formel 2 denne sesongen.

I sesongstarten i Bahrain måtte han bryte etter trøbbel i depoet, før han mistet ledelsen i sprintløpet i Jeddah etter tidsstraff.

– Han har hatt mye uflaks til nå, men Dennis kommer tilbake. «Pakken» vår blir stadig bedre og bedre, sier Huysman.

Hauger har tatt 14 poeng på sesongens seks første løp.

Nå må han vente en god stund på å revansjere søndagens skuffelse. Neste helg med Formel 2 er nemlig ikke før 20. til 22. mai i Barcelona.

Franske Theo Pourchaire vant søndagens løp i Imola foran Enzo Fittipaldi og Ralph Boschung.