Karjakin utestenges i seks måneder - har hyllet Russlands krigføring

Sergej Karjakin (32) utestenges av Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) i seks måneder.

UTESTENGES: Sergej Karjakin.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det skriver forbundet på Twitter. Han får ikke delta i noen turneringer i FIDEs regi det neste halvåret. Det betyr at Karjakin mister sommerens kandidatturnering, hvor flere spillere skal konkurrere om å bli Magnus Carlsens VM-motstander.

Den russiske sjakkspilleren har ved en rekke anledninger uttalt sin støtte til Russlands president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina. Dette er også årsaken til at Karjakin nå utestenges.

I et brev adressert til Putin hyllet han krigshandlingene. Han har også kalt ukrainske myndigheter for nazistiske.

– Ukrainske myndigheter støtter nasjonalistene og er redd for dem. Tror du et slikt land har en fremtid? Tenk på det før du støtter dem, skrev Karjakin på Twitter.

Det er FIDEs etikk- og disiplinærkomité som har besluttet å utestenge Karjakin. Han har mulighet til å anke avgjørelsen.

32-åringen er født på ukrainsk side av grensen, på den senere annekterte Krim-halvøyen, men har representert Russland i sjakkturneringer siden 2009.

I brevet til Putin kaller Karjakin ukrainske myndigheters opptreden i utbryterrepublikkene Luhansk og Donbas for et folkemord, og sier at han håper folket der frigjøres. Karjakin hevder at ukrainske nasjonalister har blod på hendene for deres handlinger i regionene.

Han mener at Ukraina gjennom sin politikk har satt landet og Europa i fare. Han mener at Russlands invasjon er et resultat av flere provokasjoner fra ukrainsk side.

Flere andre russiske sjakkspillere, som Jan Nepomnjasjtsjij, har tatt avstand fra Putin og Russlands krigshandlinger.

I 2016 var Karjakin Magnus Carlsens utfordrer til VM-tittelen. Det endte 6–6, Carlsen vant etter omspill.