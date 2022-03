Norway Cups Russland–avgjørelse får kritikk: – Urimelig

Norway Cups beslutning om å utestenge russiske og hviterussiske lag fra årets turnering får skarp kritikk fra barneorganisasjoner.

NO WAY CUP: Ingen russiske eller hviterussiske lag får delta i årets Norway Cup.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Min umiddelbare reaksjon er at det virker veldig uheldig. Barn er jo uansett uskyldige i denne krigen, og bør ikke indirekte straffes ved å bli stengt ute. Det er mulig å skille mellom voksne og barn her, sier Monica Sydgård, sjef for Redd Barnas Norgesprogram.

Onsdag besluttet Norway Cup å utestenge alle lag fra Russland og Hviterussland fra årets turnering, og støtter med det linjen til Norges Idrettsforbund og den Internasjonale olympiske komité (IOC).

Men: Lagene som deltar i Norway Cup har spillere fra 13 år og oppover.

– Med mindre det er for å beskytte barna, vil jeg tenke at dette sender et veldig dårlig signal. De bør klare å holde hodet kaldt, og ikke hindre barn å møte hverandre i lek. Det rammer barn og unge på urimelig vis. Vi tar kontakt med både NIF og Norway Cup, og ber om å finne en løsning for at de kan delta likevel, sier Sydgård.

KRITISK: Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram.

SOS Barnebyer tar et steg lengre og kaller det overfor NTB «fullstendig uakseptabelt».

– Disse barna skal ikke vokse opp med å hate naboene sine, de skal leve sammen også etter denne konflikten. Hvis vi straffer barn forsterker vi dette problemet, skriver SOS-barnebyer i en uttalelse til NTB.

– Vi er underlagt NFF og NIF, som har besluttet dette allerede. Det er det ene, sier Norway Cup-general Pål Trælvik til VG.

Han opplyser at Dana Cup i Danmark, også en stor barne- og ungdomsturnering, også har fattet samme beslutning – og skulle helst sett at det var mulig å skille mellom barn og voksne i idretten, men at de har funnet det vanskelig.

– Det andre er at, om det skulle landet et russisk lag på norsk jord, som per nå ser umulig ut, hvordan skulle vi stilt opp for dette laget? Det kunne kommet mange reaksjoner, og de har heller ingen ansvar for det som har skjedd, sier Trælvik, og peker med det også på et sikkerhetsaspekt.

Idrettspresident Berit Kjøll støtter Norway Cups beslutning.

– Norway Cup er et internasjonalt idrettsarrangement og vil være omfattet av idrettsstyrets vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere, skriver Kjøll i en epost til NTB.