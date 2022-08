Overveldet av Norway Cup-glede: – Tenkte at det var en for vill idé

EKEBERG (VG) Få uker før Norway Cup satte Ronny Kristoffersen i gang et prosjekt der han ønsket å samle ukrainsk ungdom og la dem prøve seg i turneringen. Tirsdag kom tilskuerne i flokker.

ELLEVILL JUBEL: I gule og blå drakter – naturligvis – spilte Ukraina United på Ekebergsletta foran et stort publikum.

– Dette var overveldende. Det ble litt tårer der med det trøkket rundt, det var helt fantastisk, sier Kristoffersen til VG.

Ukraina United har akkurat gått på sitt tredje tap på Ekebergsletta, men for Kristoffersen betyr de sportslige resultatene lite. Bare et par uker før Norway Cup fikk TV- og dokumentarfilmskaperen ideen om å samle unge ukrainske flyktninger, trene dem og delta i turneringen for å bruke fotballen som en samlende kraft.

Ideen ble til virkelighet, og tirsdag var det godt over hundre mødre, fedre og søsken som heiet på sidelinjen etter å ha blitt fraktet med busser fra akuttmottaket til Ekebergsletta.

Kristoffersen fikk hjelp av arrangørene bak Norway Cup, Frelsesarmeen og Norsk Folkehjelp, samt en rekke frivillige, for å realisere ideen.

– Jeg tenkte på alle disse ungdommene som sitter på mottakene rundt i landet, som trenger hjelp til å bli en del av samfunnet, begynne å gjøre andre ting, slippe å tenke på pappa, bestemor eller hunden som er hjemme, forteller Kristoffersen.

– Jeg tenkte at det var en for vill idé, for dette var bare noen få uker før Norway Cup, men så har det blitt mulig, legger han til.

INITIATIVTAKER: Ronny Kristoffersen filmer opplevelsene med den ukrainske ungdommen. Senere kan det ble en dokumentar ut av det.

14 år gamle Diana Rusanova er én av spillerne på laget. Hun hadde aldri spilt fotball før, men har storkost seg.

– Vi vant ikke på banen, men vi vant i hjertet. Det var interessant, men veldig, veldig gøy, sier Rusanova til VG.

Selv om det ikke ble seier, fikk trener Herman Berg se sitt Ukraina United score et fint mål i tirsdagens kamp.

– De kommer fra en krigssone og til et akuttmottak der det er lite som skjer. Man prøver å aktivisere dem, men de blir jo sittende og gjør ikke så mye. Da er det er veldig gøy å løfte dem ut her, sier Berg til VG.

STRÅLTE: Diana Rusanova hadde aldri spilt fotball før i Ukraina, men i Norway Cup er hun en del av Ukraina United.

Det var ikke bare venner og familie som sto på sidelinjen. Også fotballpresident Lise Klaveness hadde tatt turen til Ekeberg.

– Det er så energigivende. Utrolig morsomt. Det gjør jo hele kampen. Det kommer 150 stykker fra asylmottaket på Kongsberg ned hit for å se kampen. Jeg «skiter» i resultatet. De scoret til og med, det er bare en kjempeseier, sier Berg.

Treneren er ærlig om at det ikke har vært så lett å kommunisere på grunn av språkbarrieren, men roser spillerne sine.

– De er noen utrolig flotte ungdommer. Det er masse temperament. De er ikke helt like norsk ungdom, men de er virkelig hjertevarme og gode ungdom, sier Berg.