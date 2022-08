Pengene pøser inn for Glimt

BODØ/OSLO (VG) Pengene renner inn i Bodø/Glimt-kassen og Kjetil Knutsen vedgår at klubben må hente spillere i en annen prisklasse fremover. Han mener klubben har vært nøktern.

Bodø/Glimt kan forberede seg på at det blir minst Europa League-gruppespill i høst. Det er også lov å drømme om pengebingen Champions League.

5–0-seieren over Žalgiris onsdag gjør Glimt skal spille Champions League-play off mot enten Ludogorets eller Dinamo Zagreb – med mindre klubben går på tidenes blemme i Litauen.

Vinneren av play off-en havner i Champions League. Taperen må ta til takke med Europa League.

Kan få tresifret antall millioner

Bodø/Glimt har allerede innkassert minst 10 millioner kroner i premiepenger fra UEFA. Men det er når man snakker Champions League og Europa League at det virkelig begynner å klirre i kassen.

Bare det å gå inn i CL-gruppespillet flytter 155 millioner kroner til Glimts konto. En seier i en enkeltkamp der gir ytterligere 28 millioner, mens man får ni millioner for uavgjort. I tillegg skal en gedigen «market pool» på tre milliarder kroner fordeles mellom klubbene på vei mot finalen.

Man blir ikke fattig av å spille i Europa League heller. 36 millioner kroner «rett i lommen», seks millioner per seier og to millioner per uavgjort. Markedspoolen i Europa League er estimert til 1,4 milliarder kroner.

Pengene vil komme på toppen av to meget solide Glimt-år: I 2020 leverte nordlendingen et resultat på 22 millioner. I fjor var overskuddet på hele 39,4 millioner.

Må gjøre jobben

– Klarer du å overbevise noen om at avansementet til CL-playoffen ikke er avgjort?

– Jeg trenger ikke overbevise noen. Jeg forteller fakta. Det er to kamper som skal spilles. Jeg bare minner om Klaksvík. Da sto alle og lo av meg da jeg sa det. Du må alltid gjøre jobben, ellers får du en på trynet, sier Kjetil Knutsen.

IFK Göteborgs talentspeider Stig Torbjørnsen uttalte nettopp, etter budkrigen om Kristian Eriksen, at det «er tydelig at det er nok penger i Norge».

På spørsmål om hvilke økonomiske muskler Glimt og andre norske klubber nå har, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen følgende:

– Jeg legger meg overhodet ikke opp i hva andre gjør. Det er helt feil det som omhandler Glimt og Eriksen. Vi gjorde en avtale hvor vi ville signere ham fra 1. januar fordi HamKam ville ha ham ut sesongen.

Knutsen legger til at «han er Molde-spiller og det legger jeg meg ikke bort i».

Nøkterne

– Når vi gjør en signering, så gjør vi en nøktern vurdering. Vi har nettopp solgt en spiss, og da har vi hentet inn en spiss. Det er et regnestykke som går ganske solid i pluss for Bodø/Glimt.

– Er det feil at dere forsøkte å få Eriksen nå?

– Nei, men vi var egentlige ikke lenge med på det. Vi var inne på det, men han gikk til Molde, og sånn er det. Vi har vår måte vi ønsker å gjøre det på. Jeg skjønner at det snakkes om høye summer, og det er jeg enig i. Men jeg tror det er kvalifiserte folk i de ulike klubbene til å gjøre sine vurderinger.

– Dere handler på en ny hylle når dere henter Salvesen for tosifret antall millioner?

– Dere i mediene er sånn at hvis det én som skriver en sum, så har det blitt en sannhet, sier Knutsen – og viser til rapporter om en totalpakke på 13 millioner kroner for lysluggen.

– Det er i hvert fall en ny klasse?

– Ja, men det må vi. Det er baksiden av medaljen ved at vi har gjort det bra de siste årene. Da er forventningene høye. Vi har hentet spillere som ikke har slått til, men de er nesten like dyre som de som har slått gjennom. Det er et tøffere marked for oss i Norge og i andre land, og det må vi forholde oss til, sier Knutsen, som mener Glimt har vært nøkterne.

