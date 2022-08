Northug yppet seg og vant spurtpris: – De tenker nok bare «her kommer Gud»

ÅLGÅRD (VG) Petter Northug (36) yppet seg halvveis, viste seg frem en rekke ganger i TV-ruten og tok en av to spurtpriser i langløpet Blink Classics.

VISTE SEG FREM: Petter Northug under langløp på rulleski i Ålgård.

– De tenker nok bare «her kommer Gud, flytt dere, her er det ingen sjanse». Det må være tøft for dem, men sånn er det – verden har ikke forandret seg så mye de siste årene, sier en sedvanlig breial Northug til VG etter å ha tatt spurtprisen etter drøyt 40 kilometer av torsdagens langløp i rulleski.

Den tidligere skikongen, som sist sesong gikk noen langløp som mosjonist, satte med andre ord virkelig sitt preg på den drøyt fem mil lange stakeprøvelsen i Ålgård.

Spesielt imponerende var prestasjonen etter drøyt 40 kilometer.

Northug rykket fra et felt bestående av de beste langløperne og landslagsløpere, blant dem Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Håvard Solås Taugbøl, for å ta en av spurtprisene underveis.

– Da våknet femmilsmusklene. Jeg så at «kidsa» begynte å bli trege, så da kunne jeg spasere inn og hente den, sier Northug.

Ingen klarte å følge og Northug passerte linjen først.

– Det er galskap. Northug har lagt opp for lenge siden. Nå leder han og vinner den siste spurten her. For en mann, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn under kanalens sending.

Men det ble ikke mer Northug etter dette. Etter en rekke manøvre frem i TV-ruten for å vise seg frem for teten og deretter spurtet for pris, ble 36-åringen hektet av. Farten gikk også betraktelig opp den siste milen.

Det endte med en spurt mellom briten Andrew Musgrave, Amund Riege og Max Novak, der sistnevnte til slutt vant foran Musgrave.

LEDET AN: Petter Northug i store deler av løpet.