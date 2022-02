Norges Skiforbund: Ønsker ikke russisk deltagelse i norske renn

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina, har Skiforbundet kommet frem til at de ikke ønsker russiske utøvere velkommen til norske renn.

KLAR BESKJED: Erik Røste og Skiforbundet har gjort det klart at russisk deltagelse ikke er ønskelig.

Publisert For mindre enn 1 time siden

– Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

De skriver videre i pressemeldingen at Skiforbundet skal følge det opp med det internasjonale skiforbundet (FIS), og at forbundet fordømmer «på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk».

– Vi har vært tydelige på at vi ikke ønsker russisk deltakelse. Det vil vi formidle til FIS, og så avventer vi tilbakemelding på det, sier Røste til VG.

Skipresidenten mener idretten ikke kan forholde seg til nøytral til saken.

– Det handler om de forferdelige ødeleggelsene og lidelsene Russland påfører det ukrainske folk. Da kan ikke idretten stille seg på sidelinjen og forholde seg passive til det. Det er en helt ekstraordinær situasjon. Idretten er i utgangspunktet politisk nøytral, men når det er så ekstreme ting som skjer, så må vi også ta en aktiv rolle.

UØNSKET: Aleksandr Bolsjunov og de andre russiske utøverne er ikke ønsket av Skiforbundet i Holmenkollen, som her fra femmila i 2019.

På spørsmål om hvordan de har vurdert at en kollektiv avstraffelse kan ramme uskyldige utøvere, svarer Røste:

– Det er det vanskelige spørsmålet oppe i dette. Det er ingen tvil om at det kan ramme uskyldige utøvere. Jeg har vært veldig tydelig i flere sammenhenger på at kollektiv avstraffelse er vanskelig. Dette er også en helt ekstrem situasjon. Da er det andre virkemidler vi må være villige til å ta i bruk. Vi kan ikke være nøytrale til det som nå skjer, sier han.

Skiforbundet har signalisert at de vil følge føringene til FIS, senest i en pressemelding sendt ut fredag kveld.

«Skiforbundet hverken kan – eller vil – foreta sanksjoner med mindre det følger av en felles internasjonal beslutning tatt av FIS», skrev forbundet i pressemeldingen.

– Vi sender nå vårt vedtak og standpunkt. Hvis man går to døgn tilbake og ser på alt som har skjedd, så er det slik at ting utvikler seg raskt. Vi trenger en rask avklaring. Å forutse hva som skjer de neste timene og døgnene, det er vanskelig, sier Røste.

For øyeblikket er det junior- og U23-VM i langrenn på Lygna. Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, er klar på at de russiske utøverne skal få delta i helgens renn. I mars skal det være verdenscuprenn i alpint, langrenn, kombinert og hopp. Det skal også være VM i skiflyging i Vikersund 12.–13. mars.

FÅR GÅ I NORGE: Veronika Stepanova, som var ankerkvinnen på laget som vant OL-gull på stafett, går for tiden U23-VM på Lygna. Selv om Norges Skiforbund nå melder at russiske utøvere er uønsket, opplyser de at russerne som deltar i mesterskapet på Lygna skal få gå.

– At idretten og særforbundene er autonome er et viktig prinsipp. Samtidig støtter jeg fullt og helt vedtaket som Norges Skiforbund har gjort i dag, sier Trettebergstuen til NTB.

Det første norske verdenscuprennet på norsk jord er sprinten i Drammen 3. mars. Samme dag er det hopprenn i Lillehammer for både kvinner og menn.

5. mars skal kvinnene gå tremila i Holmenkollen, mens herrene går femmila dagen etter. Samme helg skal det også arrangeres to renn for herre-kombinertløperne i Holmenkollen og to hopprenn for både damer og herrer samme sted.

5. og 6. mars skal det kjøres utfor og super-G på Kvitfjell.