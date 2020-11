Klar for ny Kenya-treningsleir: – Villig til å ta risikoen

Sondre Nordstad Moen (29) er igjen klar for et lengre høydeopphold i Kenya - selv om han satt «corona-fast» der i det første pandemi-halvåret.

BACK TO THE ROOTS: Sondre Nordstad Moen (29) pleier oppholde seg i høyden i Kenya flere måneder i strekk hvert år. Denne gangen reiser han til sitt faste sted 7. desember. Bildet er tatt for halvannet år siden. Foto: Line Møller

– Jeg har vanskelig for å tro at Kenya stenges mer nå. Jeg er mer optimistisk nå sammenlignet med hvordan det var i mai. Det er en liten sjanse å ta, men den risikoen er jeg villig til å ta, sier Norges maraton-medaljehåp foran Tokyo-OL om åtte måneder.

– Fordelen veier åpenbart tyngre enn risikoen. Hva er fordelen ved å dra til Kenya?

– Ekstra sollys. Jeg slipper å løpe på tredemølle i perioder når det glatt og snø her hjemme, svarer Sondre Nordstad Moen.

Sondre Nordstad Moen dro tradisjonen tro til Kenya for å trene i høyden på vant sted rett før nyttår i fjor. Vel å merke før corona-viruset ble erklært å være en pandemi. Da covid-19-smitten spredte seg verden rundt, ble han tvunget til et mye lengre opphold enn planlagt - lenge i isolasjon - i sitt treningsparadis Iten.

Først i mai kom han seg ut og hjem til Norge.

– Vi har pratet mye om forrige opphold. Det ble lenger enn planlagt, men det er ikke snakk om at han vil ha slik opphold igjen. Mot OL vil de bli mer stykket opp, og han vil antakelig ikke være mer i Kenya enn dette før OL, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik.

Sondre Nordstad Moen har ikke latt seg skremme av den erfaringen. Om to uker setter han seg på flyet til Kenya igjen, betinget av at han kan vise til en fersk negativ corona-test før ombordstigning.

– Planen er å være der til jeg skal løpe en halvmaraton i Dubai i midten av februar. Deretter drar jeg tilbake til Norge for en periode. Så får vi se hvordan verden er da, sier han.

Han har «ikke sjekket» smittetallene i Dubai. Det har han gjort når det gjelder Kenya. De har steget kraftig fra september. Men Sondre Nordstad Moen påpeker at han har forsikret seg om at de er lave i Iten, og at han stort sett har til hensikt å oppholde seg på rommet sitt - når han ikke er ute og løper sammen med sin faste partner, Kenya-bosatte og Sveits-fødte Julien Wanders (24).

– Vi har hatt en runde på det, som jeg har med alle andre som ønsker seg ut av landet for å trene. Det er relativt rolig (mtp smitte) der han skal være, og han vil være i et lukket miljø. Men han være påpasselig, på samme måte som han må være det i Oslo, sier Erlend Slokvik.

På spørsmål om han ikke er redd for at Kenya - som i vår - vil «stenge ned» landet igjen, og han dermed blir sittende «corona-fast» igjen, svarer han at han «har vanskelig for å tro det».

Sondre Nordstad Moen har siden 1. januar 2020 trent og bodd i høyden totalt ni måneder. Hvis han kommer av gårde 7. desember, vil det bli 10 måneder sammenlagt. Planen hans er ytterligere to høydeperioder av to måneder frem til Tokyo-OL.

Sondre Nordstad Moen sier at han nå har trent ordentlig i 10 dager etter en periode med mer hvile enn trening, som han uttrykker det. Han sier også at formen hans blir bedre og bedre for hver dag han står opp, og «det som regel blir bra til sommeren» hvis han er i form fra 1. januar.

– Med den kapasiteten jeg har, kan jeg være i toppform i løpet av 50 dager - hvis jeg vil, sier Sondre Nordstad Moen.

Ps! Brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen kommer denne uken hjem fra Spania og et fire uker langt høydetreningsopphold i Sierra Nevada - sammen med 5000-meterløper Per Svela og kappgjenger Håvard Haukenes. Antakelig drar de tilbake til samme sted rett over nyttår, si stedet for det da vanlige høydeoppholdet i Sør-Afrika.

