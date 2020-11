Klæbo passerte Northug: – Sykt å tenke på

Johannes Høsflot Klæbo forbi forbildet Petter Northug i antall verdenscupseirer. I en alder av 24 år.

DEN NYE OG GAMLE KONGEN: Petter Northug (venstre) stoppet på 38 verdenscupseirer, mens Johannes Høsflot Klæbo søndag tok sin 39. Her er de to i sprint-finalen i Lahti-VM i 2017. Klæbo ble nummer tre, Northug nummer fem. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er jo egentlig sykt å tenke på. Det er ikke noe jeg har hatt fokus på eller tenkt på, men man får jo stadig påminnelse på det her og der. Det betyr jo selvfølgelig mye, han er en jeg har sett opp til i sporet i mange år, sier Klæbo til VG etter den avsluttende jaktstarten i finske Ruka.

«Her og der» kan for eksempel være etter sprinten i Drammen, da VG opplyste han om at han da bare var én seier bak Northug.

Med seier i både ti kilometer klassisk og 15 kilometer jaktstart i finske Ruka, både tangerte og forbipasserte han Petter Northug på vinnerstatistikken etter denne maktdemonstrasjonen:

– Det er absolutt stas å ta den rekorden. Så får vi se hvor mye vi ender opp med, men det er langt opp i mesterskapssammenheng, sier Klæbo.

Helt uovervinnelig har han imidlertid ikke vært denne helgen. I åpningen av verdenscupen ble han slått av lagkamerat Erik Valnes, men uansett var det tre seire på tre forsøk til sprintlandslaget.

– Vi har spøkt litt om det er 3–0 til «B-laget» nå, sa Klæbo på spørsmål fra Dagbladet om sprintlagets dominans. Klæbo byttet lag fra allround til sprint før sesongen.

På søndagens jaktstart ventet Klæbo på Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov, som startet et halvminutt bak. Selv om det ble spennende mot slutten, vartet Klæbo opp med et rykk i sedvanlig stil og parkerte de to rivalene.

Iversen var ikke spesielt imponert over egen innsats da det gjaldt som mest.

– Som i fjor mislykkes totalt jeg på det der, jeg kjempet hardt side om side med Bolsjunov, men han hadde nok det beste sporet. Det er for dårlig, men alle gode ting er kanskje tre, sier Iversen og viser til at han er blitt parkert av Klæbo på samme måte, på samme sted, de to siste sesongene.

Publisert Publisert: 30. november 2020 03:32