Ungarn sjokkerte Frankrike foran fulle tribuner: – Vi hørte ikke hverandre

BUDAPEST (VG) (Ungarn – Frankrike 1–1) Ungarn sto for en av EMs største overraskelser – og et av mesterskapets mektigste øyeblikk.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

To minutter på overtid av første omgang, i møtet med verdensmester Frankrike med alle sine superstjerner, føltes det som at Ferenc Puskás stadion i Budapest skulle lette.

De rundt 65.000 tilskuerne, minus et mindretall av franskmenn, brøt ut i et jubelbrøl som trolig mangler sidestykke på denne siden av pandemien.

Fehérvár-forsvareren Attila Fiola løp i bakrom, holdt unna Real Madrids Raphaël Varane og plasserte ballen utenfor rekkevidde for Tottenhams Hugo Lloris.

Så satte han fart mot cornerflagget, omringet av ekstatiske lagkamerater, hoppet over en sikkerhetssperring og hamret triumferende i arbeidsbordet til stadionspeakeren.

På tribunen mistet titusenvis av ungarere besinnelsen samtidig, bluss ble fyrt opp og plastkopper fra EMs ølsponsor danset i den 32 grader varme sommerluften.

– Det var en vanskelig kamp. Med så mange fans må vi innrømme at vi hadde mistet vanene våre foran fulle tribuner. Vi hørte ikke hverandre og det var supervarmt, sier Frankrikes målscorer Antoine Griezmann, som bremset litt av ungarernes folkefest med sitt 1–1-mål etter 66 minutter.

Livet er tilbake i Ungarn, som er blant de europeiske landene som har kommet lengst i vaksineringen. Budapest er mer eller mindre helt åpent.

Men mange liv har også gått tapt: Ungarn er det landet i Europa som har blitt hardest rammet av pandemien, med 310 døde per 100.000 innbyggere.

EKSTASE: De ungarske spillerne feirer 1–0-målet til Attila Fiola på overtid i første omgang. Foto: Tibor Illyes / POOL / EPA POOL

Det gjorde ikke øyeblikket mindre spesielt. Det eneste som manglet, var at landslagets kaptein og folkehelt Ádám Szalai ikke fikk være på banen da det skjedde, ettersom han måtte kaste inn håndkleet etter å ha sett svimmel ut på grunn av en hodesmell.

Det ungarske eventyret varte ikke for evig. Til tross for en skuffende forestilling, slo Frankrike tilbake.

Etter 66 minutter banket keeper Hugo Lloris et utspill i motsatt ende , Kylian Mbappé vant duellen med Ungarn-forsvaret, tok med seg ballen og slo inn. Via en ungarsk spiller landet kula hos Antoine Griezmann, som smalt den kontant i nettet. Hans niende mål i mesterskap for Frankrike.

VIKTIG MANN: Antoine Griezmann har overlistet Peter Gulacsi i Ungarn-målet i 2. omgang. Foto: REUTERS

Frankrike fortsatte å jage mot den blåkledde bortesvingen, men maktet aldri å score vinnermålet, til tross for at de kastet inn både Ousmane Dembélé (som senere ble byttet ut igjen), Olivier Giroud, Thomas Lemar og Corentin Tolisso.

– En middels Frankrike-forestilling. Ros til Ungarns laginnsats. Frankrike var heldige som kom tilbake, men var ikke en stor nok trussel, oppsummerer Frankrikes 1998-verdensmester Bixente Lizarazu på fransk TF1.

PS! Ungarn har denne uken vært preget av heftige protester mot regjeringens nye lov som forbyr promotering av homofili og kjønnskorrigerende kirurgi. Flere tusen demonstrerte i Budapest denne uken.