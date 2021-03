Ida Njåtun legger opp: Mer tid til strikking

Skøyteveteran Ida Njåtun (30) legger opp etter over 10 år i verdenstoppen. Nå vil VM-bronsevinneren fra 2015 legge ned mer tid på hobbyen strikking.

FARVEL: Ida Njåtun (30) går ikke skøyte-NM i Vikingskipet kommende helg. Landslagsveteranen har bestemt seg for å legge opp. Bildet er fra VM i Vikingskipet for ett år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert Nå nettopp

– Selvfølgelig har jeg tenkt over at det er under ett år igjen til OL. Men jeg har deltatt i to (2014/2018). Skulle jeg satset på ett til, måtte det ha vært for at jeg skulle hevde meg i det. Jeg tror ikke det er mulig uten å ha den indre «driven» hver dag, sier Ida Njåtun.

Hun forklarer at det er mindre «drive» - ikke nødvendig motivasjon - som er årsaken til at hun nå velger å legge opp, rett før sesongavslutningen med NM på Hamar kommende helg.

GLEDESRUSH: Ida Njåtun var rørende stolt over Ragne Wiklunds VM-gull på 1500 meter i VM i Heerenveen forrige måned. Foto: Peter Dejong / AP

Det er 13 år siden hun debuterte i allround-NM med 3. plass. Høsten 2010 slo hun gjennom internasjonalt med 2. plass på 1500 meter i verdenscupen i Berlin. Statistikken viser at hun har vært innenfor topp 10 i 61 av 117 starter i verdenscupen.

Les også OL-planen: Reise mindre, løpe langt, studiekutt – være sosial

Høydepunktet i karrieren er bronsemedaljen i allround-VM - etter seier på 1500 meter - i Calgary for seks år siden.

– Det er ikke noe som skjer på dagen. Det har vært en prosess. Spesielt det siste året har jeg merket at jeg har lagt mindre i det. Det har ikke vært like viktig for meg som det har vært tidligere. De gangene det har gått dårlig, har jeg ikke vært så skuffet. De gangene det har gått bra, har jeg ikke tenkt så mye over det, sier Ida Njåtun.

Hun hadde et lite håp om at hun skulle se det annerledes da inneværende sesong endelig kom i gang med skøyteboblen i Heerenveen, der hun heiet Ragne Wiklund frem til VM-gull på 1500 meter og de to tok 4. plass i lagtempo sammen med Marit Fjellanger Bøhm - etter to 3. plasser i verdenscupen samme sted.

LAGSUKSESS: Norges lagtempotrio Ida Njåtun (i midten), Ragne Wiklund (bak) og Marit Fjellanger Bøhm endte på 3. plass sammenlagt i verdenscupen etter to 3. plasser. I VM endte de på 4. plass. Foto: Peter Dejong / AP

– Jeg er glad vi fikk muligheten til å kjøre den bobla. Men det endret ingenting for min del. Jeg responderte ikke slik jeg hadde håpet, sier Ida Njåtun.

Ida Njåtun er fra Asker. Foran 2019/20-sesongen flyttet hun til Stavanger sammen med kjæresten, landslagsløper Allan Dahl Johansson (22). I fjor takket hun nei til forbundets elitesatsing og gikk inn i en treningsgruppe med base i Stavanger.

Paret skal fortsatt bo i oljebyen. Mens Allan Dahl Johansson forbereder seg til å revansjere OL-fallet i 2018 i Kina neste år, og forsvare Norges OL-gull på lagtempo, vil Ida Njåtun fortsette sitt bachelor-studium i sosiologi, jakte på en sivil jobb og legge ned mer tid på sin kjære hobby - strikking.

For noen dager siden opprettet hun kontoen «njatunstrikk» på Instagram.

– Jeg strikker omtrent daglig. Det har jeg gjort i mange år. Jeg har brukt det som avkobling. Det er en enkel form for hjernetrim, sier hun.

Hun sier at hun har lagd veldig mye, at hun ønsker å dele oppskrifter og resultater med andre på sin nye plattform i sosiale medier.

– Nå får jeg anledning til å strikke mer. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe. Men hvis det er muligheter for jobb på det feltet, ville det være kjempegøy, sier Ida Njåtun.

– Jeg har den samme følelsen nå som da jeg bestemte meg for å satse alt på skøyter. Det er uansett spennende å starte på noe nytt, sier hun med tanke på beslutningen om å legge opp og finne en ny karrierevei.

Publisert Publisert: 3. mars 2021 12:57