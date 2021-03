Treneren fengslet to dager før sjokkseieren over Tottenham

(Dinamo Zagreb - Tottenham 3–0, 3–2 sammenlagt) Mislav Orsic (28) sjokkerte Tottenham og Jose Mourinho med et vakkert hat trick som sendte London-laget ut av Europa League.

Mislav Orsic ble den store helten for kroatene med tre scoringer - hvorav to var av det vakre slaget. Det skjedde etter noen dramatiske døgn for klubben. Kun to dager før kampen måtte trener Zoran Mamic går av etter å ha blitt dømt til fengsel i fire år og åtte måneder, meldte Reuters.

Mamic ble dømt for bedrageri, og tidligere Dinamo Zagreb-spiller Damir Krznar tok over ansvaret for laget.

Likevel feide de over Totteham, og vant 3–0.

FENGSLET: Her leder Zoran Mamic laget i det første oppgjøret mot Tottenham. To dager før det andre oppgjøret ble han fengslet. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

For kanten Orsic lot seg ikke påvirke av dramaet. Han skrudde først en nydelig ball i lengste kryss fra distanse, før han enkelt satte 2–0 like før slutt.

Og i siste ekstraomgang fant han fram magien igjen. Han driblet seg forbi tre Tottenham-spillere på vakkert vis, og klinket ballen inn i nærmeste hjørne. Dermed senket han egenhendig Tottenham, og tok Dinamo videre i Europa League.

JUBELSCENER: Dinamo Zagreb jubet etter at Orsic satte inn 3–0. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

Etter kampen var Tottenham-trener Jose Mourinho svært kritisk til egne spillere.

– Laget mitt så ikke ut som de spilte en viktig kamp. For meg er det en viktig kamp, alle kamper er viktige. Og jeg tror at for alle Tottenham-fans hjemme, så er alle kamper viktige. En annen innstilling trengs. Å si at jeg er lei meg er ikke nok, sa Spurs-trener Jose Mourinho til BT Sports etter kampen.

I et intervju som varte åtte minutter brukte han store deler av tiden på å kritisere lagets innstilling.

– På vegne av laget mitt, til tross for at noen av dem ikke deler mine følelser, så kan jeg kun beklage til Tottenham-supporterne. Og jeg håper spillerne mine føler det samme, fortsatte han.

TUNG SMELL: Jose Mourinho hadde ikke mye å være fornøyd med i oppgjøret. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL / Pixsell

Totteham så ikke ut til å våkne skikkelig før det gjenstod ti minutter av siste ekstraomgang. Både Gareth Bale og Harry Kane fikk enorme muligheter, men begge ble stoppet av en mesterlig Dominik Livakovic i Dinamo-målet, med kun få minutter igjen på klokka.

– Hvis jeg glemmer de siste ti minuttene av ekstraomgangene, hvor vi faktisk gjorde noe for å gå videre, så var det kun ett lag som valgte å gi alt. Jeg er lei meg for at et lag, som ikke er mitt lag, vant på innstilling. Før kampen fortalte jeg spillerne om risikoen med en dårlig innstilling. I pausen, på 0-0, fortalte jeg om risikoen i å spille sånn som vi spilte. Og likevel skjedde det, slo Mourinho fast.