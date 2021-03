Tottenham ute av Europa League etter sjokktap

(Dinamo Zagreb - Tottenham 3–0, 3–2 sammenlagt) Mislav Orsic (28) sjokkerte Tottenham og Jose Mourinho med et vakkert hat trick som sendte London-laget ut av Europa League.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Mislav Orsic ble den store helten for kroatene med tre scoringer - hvorav to var av det vakre slaget. Det skjedde etter noen dramatiske døgn for klubben. Kun to dager før kampen måtte trener Zoran Mamic går av etter å ha blitt dømt til fengsel i fire år og åtte måneder, meldte Reuters.

Mamic ble dømt for bedrageri, og tidligere Dinamo Zagreb-spiller Damir Krznar tok over ansvaret for laget.

Likevel feide de over Totteham, og vant 3–0.

– Mitt lag så ikke ut som de spilte en viktig kamp. En ny innstilling trengs. Å si at jeg er lei meg er ikke nok, sa Spurs-trener Jose Mourinho til BT Sports etter kampen.

FENGSLET: Her leder Zoran Mamic laget i det første oppgjøret mot Tottenham. To dager før det andre oppgjøret ble han fengslet. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Men kanten Orsic lot seg ikke påvirke av dramaet. Halvveis ut i andre omgang dro han seg inn i banen og skrudde ballen opp i lengste kryss fra 18 meters hold, med et skikkelig kremmerhus.

Det tente virkelig håpet, og Dinamo fikk opp farten. Syv minutter før full tid fikk de endelig den avgjørende scoringen. Dinamo stormet opp langs høyre kant, før ballen ble spilt inn til Orsic. 28-åringen satte bredsida til, og utlignet.

JUBELSCENER: Dinamo Zagreb jubet etter at Orsic satte inn 3–0. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

Dermed hadde Tottenhams 2–0-ledelse fra første oppgjør forduftet, og lagene måtte ut i ekstraomganger. De første femten minuttene var preget av tunge bein og slitne spillere. Men etter sidebytte fant Orsic fram magien igjen.

Han driblet seg forbi tre Tottenham-spillere på vakkert vis, og klinket ballen inn i nærmeste hjørne.

På tampen av siste ekstraomgang virket det som det plutselig gikk opp for Tottenham-spillerne at de var i trøbbel, og de fløy i angrep.

Både Gareth Bale og Harry Kane fikk enorme muligheter, men begge ble stoppet av en mesterlig Dominik Livakovic i Dinamo-målet, med kun få minutter igjen på klokka.

Dermed hold kroatene unna og sendte Tottenham ut av Europa League. Etter kampen fikk de slakt av ekspertene.

– Prestasjonen i dag var uakseptabel. Spesielt i denne delen av sesongen, hvor du kjemper om trofeer. I en kamp som dette skulle de bare «cruiset», sier tidligere Spurs-spiller Jermaine Jenas i BT Sports’ studio.

Mourinhos mannskap mistet nå en av de to mulighetene de har til å ta seg til neste års Champions League.

Den tapende finalisten fra 2019 er nemlig på bakbeina i Premier League, og har seks poeng opp til den viktige fjerdeplassen med en kamp mindre spilt enn Chelsea. Vinneren av Europa League får plass i neste års Champions League.

TUNG SMELL: Jose Mourinho hadde ikke mye å være fornøyd med i oppgjøret. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL / Pixsell