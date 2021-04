Tuchel kan få sin revansj

(Chelsea-Porto 0–1, sammenlagt 2–1) Håpet lever fortsatt for Thomas Tuchel (47) om å hevne fjorårets tap i Champions League-finalen.

Thomas Tuchel var ivrig i Sevilla tirsdag kveld. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS

Med Chelsea spilte han seg tirsdag kveld ganske enkelt til semifinalen, der motstanderen blir vinner av Liverpool og Real Madrid (3–1 til Real Madrid i første kamp).

Nå er Chelsea i semifinalen av Champions League for første gang siden 2014, men Tuchel var i finalen så sent som i fjor da Bayern München ble for sterke for hans Paris Saint-Germain.

– Veldig god kontroll. Chelsea gjorde akkurat det de skulle, sier Tore André Flo på VSports sending. Han jobber nå i Chelsea-systemet.

– Det blir en tøff innspurt med både Champions League og FA-cupen, og det viktigste er kanskje å komme topp 4 i ligaen, fortsetter Flo.

– Det var kanskje ikke så pent å se på, men vi klarte det vi kom hit for, sier Thomas Tuchel i et intervju vist på VSport etter at Chelsea sikret seg semifinalebilletten.

På forhånd sa han:

– Jeg er her for å vinne titler.

Mason Mount og Ben Chilwell scoret for Chelsea i «bortekampen», og dermed kunne London-klubben sikre avansement i «hjemmekampen» i Sevilla.

– Det er ingen særlig vilje fra Chelsea til å gå fremover på banen. Og det er selvfølgelig helt fornuftig, fastslår Morten Langli i VSport-studio i pausen.

TØFFE TAK: Pepe startet kampen med å gi Kai Havertz en skikkelig ørefik - men slapp unna både frispark og gult kort. Og tyskeren kom seg på beina igjen. Foto: Angel Fernandez / AP

Etter at Tuchel kom til Chelsea i januar, har de tapt bare én kamp i alle turneringer. Det har blitt 12 seirer. Og bare åtte baklengsmål på 17 kamper.

– Dette laget er en 50–50-utfordrer uansett om det blir Liverpool eller Real Madrid i semifinalen, sier VSport-kommentator Roar Stokke på direkten.

I en ganske kjedelig fotballkamp fikk vi helt på slutten kanskje det flotteste målet vi har sett i denne sesongens Champions League: Innbytter Mehdi Taremi på hel volley og rett i krysset - etter innlegg fra Nanu. Dermed vant Porto 1–0.

– Noe sånt klarte jeg aldri, sier Tore André Flo i VSport-studio.

– Alt handler om kroppsbeherskelse og timing, sier Jan Åge Fjørtoft.

Porto-veteranen Pepe (38) slapp utrolig nok unna både frispark og gult kort etter å ha gått til med armen i kamp med Chelseas Kai Havertz tidlig i kampen.

– Den er stygg, fastslår Jan Åge Fjørtoft i VSport-studio.

– Vi kjempet hardt, og jeg følte at vi hadde full kontroll, sier Azpilicueta i et intervju vist på VSport.

– Vi vet vi kan spille bedre, men noen ganger handler det om å kjempe.

PS: Chelsea møter Manchester City i FA-cupens semifinale lørdag.