Magnus Carlsens rekordrekke tok slutt: – Helt utilgivelig

Magnus Carlsen tapte for polske Jan-Krzysztof Duda i Norway Chess lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Magnus Carlsen tapte lørdag. Foto: Carina Johansen, NTB

Magnus Carlsen - Jan-Krzysztof Duda 0–3

Magnus Carlsens rekordrekke på 125 partier i langsjakk uten tap fikk uventet en bråstopp i møtet med polske Jan-Krzysztof Duda i Norway Chess lørdag.

Carlsen ga tidlig fra seg en bonde, og det ga Duda muligheten til å legge verdensmesteren under press. Etter to tenkepauser på nærmere halvtimen tabbet Carlsen seg ut på sitt 22. trekk og ga sin polske motstander et stort initiativ.

Det norske sjakkesset begynte å jobbe seg litt tilbake i partiet, men med nok en tabbe på trekk nummer 31 ble det til slutt for tøft å unngå tap for 126. gang på rad i langsjakk.

– Jeg overså dronningtrekket han gjorde. På det tidspunktet trodde jeg egentlig at jeg kom til å vinne. Det er ekstremt skuffende, sa Carlsen til TV 2 rett etter partiet og fortsatte:

– Jeg satt og tenkte at det kan ikke være så lett, men jeg så ikke noe trekk for ham. Jeg kunne ikke komme meg unna i det hele tatt. Det er helt utilgivelig.

Duda, som lå helt sist i Norway Chess-sammendraget før lørdagens parti, fikk æren av å bli førstemann til å slå Carlsen siden 31. juli 2018.

– Jeg er veldig glad, så klart. Jeg forventet ikke å vinne dette partiet i det hele tatt, sa Duda.

Revansjemulighet

Carlsen får sjansen til å revansjere seg allerede søndag. Da venter et nytt møte med Duda. Verdensmesteren fra Lommedalen har nå spilt mot alle sine fem motstanderne i turneringen i Stavanger.

Til uka skal Carlsen i tur og orden møte Fabiano Caruana, Aryan Tary, Alireza Firouzja og Levon Aronian nok en gang. Der må han heve seg betraktelig etter et rotete parti lørdag.

Over en halvtime gikk før Carlsen gjorde sitt 17. trekk, uten at det var særlig mange trekk nordmannen overveide.

– Det ble et fryktelig komplisert parti i dag. Jeg ga en bonde for et angrep mot kongen hans. Nå tenkte jeg veldig lenge på det siste trekket mitt. Jeg vet ikke hvorfor, jeg hadde ikke så mange alternativer, sa Carlsen i skrifteboksen etter 19 trekk.

Fakta Magnus Carlsen: Fullt navn: Sven Magnus Øen Carlsen Alder: 29 år (født 30. november 1990) Rankingpoeng: 2863 Høyeste ranking: 2882 (mai 2014) VM-titler i klassisk sjakk: 4 (2013, 2014, 2016 og 2018) VM-titler i hurtigsjakk: 3 (2014, 2015 og 2019) VM-titler i lynsjakk: 5 (2009, 2014, 2017, 2018 og 2019) Vært verdensener siden juli 2011 Aktuell: Gikk lørdag på sitt første tap i langsjakk siden 31. juli 2018. Den ubeseirede rekordrekken stoppet på 125 partier. Les mer

Tabbetrekk

Før sitt 22. trekk tenkte Carlsen også lenge, men denne gangen ble konsekvensene langt større. Sjakkcomputeren ga Duda en soleklar fordel, selv om begge spillerne slet med lite tid igjen på klokka.

Tidspresset og den dårlige stillingen kan ha ført til tabben i Carlsens 32. trekk. Da overså han tilsynelatende Dudas mulighet til å sjakke hans kongebrikke med sitt tårn.

Da var vinner- og remissjansene til Carlsen nesten lik null, og det var bare et spørsmål om tid før tapet var et faktum.

Med tapet mistet Carlsen ledelsen i Norway Chess-sammedraget. Det skjedde etter at Levon Aronian og Alireza Firouzja vant sine partier lørdag. Sistenevnte slo Aryan Tari etter at nordmannen hadde yppet seg med sorte brikker i starten.

Aronian leder med 11 poeng, foran Firouzja med 10 og Carlsen som blir stående med sine 9 poeng.

(@NTB)