Frykter konkursras: «Game over» uten kompensasjon

Ishockeypresident Tage Pettersen og Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen frykter at flere av toppserieklubbene vil gå konkurs hvis regjeringens forslag til ny kompensasjonsordning blir vedtatt.

TRANGE TIDER: Kulturminister Abid Raja, ishockeypresident Tage Pettersen og Vålerengas Espen Knutsen (t.h) var sentrale personer da Nye Jordal Amfi endelig - etter et par år utsettelse - kunne åpne i oktober i fjor. Uten publikum. Nå er det helt corona-stengt. Foto: Fredrik Hagen

– Hvis det blir tilfelle, er det «game over», sier Tore Christiansen.

– Jeg frykter vi vil se flere konkurser hvis kompensasjonen blir endret, sier Tage Pettersen - som også er stortingsrepresentant for Høyre.

Høringsfristen for forslaget til den nye kompensasjonsordningen er førstkommende fredag. Den til nå gjeldende ga klubbene 50 prosent kompensasjon for avlyste arrangementer. Det vil si kamper. De har fått 70 prosent kompensasjon for gjennomførte kamper, i praksis uten publikum som følge av coronasituasjonen.

Fakta Flokkimmunitet i toppserien? Toppserien i ishockey startet 3. oktober. Det første store smitteutbruddet rammet Fjordkraftligaen i november da totalt 17 spillere i Sparta Sarpsborg testet positivt for coronaviruset. 4. januar meldte Stjernen (Fredrikstad) at en spiller hadde testet positivt. Deretter fulgte «et svært omfattende utbrudd» blant klubbens spillere og andre personer tilknyttet A-laget. Utbruddet stoppet ikke der. Et par dager senere ble ligaen satt på pause etter smittetilfeller og -utbrudd i alle klubbene, med unntak av tre. Nå er de fleste klubbene tilbake i nær ordinær trening etter avtjent karantene på 10 dager og tilfriskning i henhold til en «return to play»-protokoll. En «oppsummering» publisert av Stavanger Oilers på deres hjemmeside søndag 17. januar gir et bilde av coronasituasjonen i ishockeyens eliteserie: «Totalt er 40 spillere og personer i støtteapparatet rundt laget testet. Av disse viste 26 positivt svar. Noen av de involverte er allerede ute av isolasjon eller karantene. Hovedgruppen ventes ferdige førstkommende tirsdag. Vi presiserer at den enkelte selvsagt blir i isolasjon eller karantene i fall symptomer, også om det pålagte antall dager er passert. De nærmeste ukene er det protokollen Return to Play som gjelder for spillerne. Vårt medisinske apparat jobber i samarbeid med NIHF grundig med veiledning, tilrettelegging og testing. Dette for at den enkelte skal kunne komme tilbake på isen uten senskader fra sykdomsperioden.» Les mer

Hvis regjeringens nye forslag blir vedtatt, vil klubbene få null i kompensasjon for avlyste kamper - som det etter hvert kan bli mange av for de 10 klubbene i ishockeyens toppserie Fjordkraftligaen.

– Vi må påpeke denne inkonsekvensen. Det tas ikke hensyn til at vi setter utøvernes helse først. Det er sårt å se at det økonomiske fundamentet raser fordi vi gjør det, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

STENGTE DØRER: Stavanger Oilers-sjef Tore Christiansen tror at toppserien kan komme i gang igjen om to til tre uker. Foto: Bjørn S. Delebekk

Etter et vidtrekkende smitteutbrudd blant toppklubbene, besluttet Norges ishockeyforbund kjapt å sette ligaen på pause fra 8. januar.

Med gårsdagens anbefaling fra regjeringen om en pause på to uker i toppidretten, antar ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide at toppserieklubbene kan være klare til å gjenoppta seriespillet rundt 3. februar.

Kultur- og integreringsminister Abid Raja uttalte dette til NTB etter gårsdagens anbefaling: – Jeg har stor forståelse for at dette rammer idretten. Men vi må gjøre fortløpende vurderinger av hvor vi kan lette på tiltak og hvor vi må stramme til. Jeg tror at voksne utøvere kan takle dette.

Tage Pettersen viser på bakgrunn av det til et regnestykke «det ikke er mulig å få til»: Kamp hver 2,4 dag for å få avviklet de som er planlagt.

– Vi vil ikke presse noen (spillere) og har et omfattende program for «return to play». Det er strengere enn vanlig. Det som blir en utfordring, er om vi ikke klarer å gjennomføre serien. Vi må ha kompensasjon, understreker Tore Christiansen.

Serien er planlagt gjennomført med 45 kamper. Alternativet, som det går mot, er fire serierunder: 36 kamper. Seriespillet kan også «strekkes» til utover siste planlagte kampdato 13. mars. Deretter kan antall kamper i NM-sluttspillet reduseres. Hittil er i snitt 23 kamper avviklet. Med et antatt totalt antall på 60, gjenstår 37.

Uavhengig av modell, vil det bli avlyste kamper - og livsnødvendig behov for kompensasjon.

– Det begynner å bli voldsomme utfordringer. Vi er fortsatt optimister, men det tærer på, sier ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide - også med tanke på ishockeylandslagets VM fra 21. mai.

Ottar Eide sier at deadline for avvikling av serie- og sluttspill er 1. mai, slik at Petter Thoresens mesterskapsmannskap får drøyt to uker til forberedelser før avreise til Riga.

Publisert Publisert: 19. januar 2021 11:32