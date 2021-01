Stor interesse for norsk stjerneskudd – kan bytte klubb etter VM

KAIRO (VG) Mot Østerrike svevde Alexander Blonz (20) inn syv VM-scoringer. Nå jaktes venstrekanten av europeiske toppklubber.

HØYTFLYVENDE: Alexander Blonz puttet syv ganger mot Østerrike mandag kveld. Foto: IHF

– Vi opplever interessen for Blonz som stor, sier Elverum-leder Nils Kristian Myhre til VG.

Blonz, som har norsk mor og fransk far, flyttet fra Viking og Stavanger til Elverum sommeren 2019. Unggutten bidro umiddelbart til at Elverum vant serien forrige sesong og han har også vist seg frem i Champions League.

– Blonz er kanskje den heteste spilleren i Europa akkurat nå. Han blir så god han vil. Han er født i 2000, men har allerede fått masse erfaring gjennom Champions League med Elverum og på landslaget, sier TV 2-ekspert Bent Svele til VG.

Agenten Arnar Freyr Theodorsson bekreftet i desember at Paris Saint-Germain har forhørt seg.

– Det stemmer at jeg er i dialog med dem, og at Alexander Blonz er et svært aktuelt navn for PSG, sa Theodorsson til Østlendingen.

Ydmyk

I Egypt startet VM dramatisk for Blonz. Foran Norges andre kamp skadet 20-åringen kneet på oppvarmingen. Etter flere undersøkelser ble han heldigvis klarert for videre spill, og i neste oppgjør mot Østerrike satte Blonz inn syv scoringer.

I møte med VG etter matchen er han ydmyk med tanke på egne kvaliteter. På spørsmål om hvordan han føler seg foran onsdagens skjebnekamp mot Portugal, nevner han raskt at det er Magnus Jøndal (32) som er landslagssjef Christian Berges førstevalg på venstrekanten.

– Selvtillit er noe man alltid tar med seg som håndballspiller, men Jøndal er verdensklasse. Hvis han ikke er den beste venstrekanten i verden, er han topp tre. Jeg håper han presterer, men hvis ikke skal jeg være klar, sier Blonz.

– Du omtales som den heteste spilleren i Europa akkurat nå. Hvordan opplever du det stempelet?

– Det spørs hva han mener med det – men jeg har hatt en fin høstsesong og jeg håper det kan fortsette nå fremover, sier 20-åringen som bodde sitt første leveår i Paris før familien flyttet til Stavanger.

Vil slippe Blonz

Klubbleder Nils Kristian Myhre opplyser at Elverum ikke vil nekte landslagsspilleren å dra til utlandet hvis det kommer en klubb med et tilbud etter VM.

– Blonz har kontrakt med Elverum ut 2021/2022-sesongen, men kommer det en europeisk toppklubb på banen er vi selvsagt åpne for å se på muligheten for at Alexandre kan forlate Elverum allerede etter denne sesongen, sier Myhre.

– Vil det være snakk om å kreve en stor sum her?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i noen summer. Kommer det en toppklubb på banen så ønsker vi at Blonz skal få sjansen. Vi vet også at han bare ønsker å reise hvis det er en av de aller beste klubbene i Europa som ønsker han.

Samtidig mener Svele at VM er et perfekt utstillingsvindu.

– Det er mange store klubber som ønsker å hente Blonz. Et godt VM vil være en god søknad. Så han kan forsvinne etter denne sesongen, sier håndballeksperten.

PS: Norge møter Portugal onsdag kveld klokken 20.30 til en kamp som må vinnes for å avansere fra mellomrunden. Matchen vises på TV3.

