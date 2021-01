Tønnesen-show i norsk VM-oppvisning: – Fikk godfølelsen

KAIRO (VG) (Norge-Østerrike 38–29) Kent Robin Tønnesen (29) herjet med syv scoringer på åtte forsøk mot Østerrike. Nå er Norge videre til mellomrunden i VM.

ENORM: Kent Robin Tønnesen herjet mot Østerrike. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Tønnesen har ikke scoret flere mål i en landskamp på tre år. Han scoret like mange i EM-matchen mot Frankrike i 2018. Venstrehåndskjempen var skadet både i VM 2019 og EM 2020.

I mellomrunden venter Portugal allerede onsdag kveld i det som trolig blir en skjebnekamp for Norges håp om å avansere til kvartfinalen.

– Det kommer til å bli en tøff kamp. Portugal er et ekstremt godt lag. De spiller veldig bra forsvar. De har tunge og gode forsvarsspillere, som vi må få flyttet på, sier Sander Sagosen til VG.

Norge kommer til å ha med seg flere ekstra spillere med nyvunnen selvtillit mot Portugal. Etter bare 10 minutter og én scoring tidligere i VM, «bombet» Kent Robin Tønnesen inn syv baller i nettet bak Østerrikes sisteskanser.

– Det er fantastisk deilig å se, sier TV3-ekspert Joachim Boldsen om den 29 år gamle høyrebacken.

– Kent Robin viser spill av internasjonal klasse, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

Les også Kapp Verde har trukket seg fra VM

– Dette var deilig. Jeg var klar på å vise meg fra en bedre side enn mot Frankrike. Det er godt å få denne godfølelsen inn mot mellomrunden, sier Kent Robin Tønnesen selv til VG.

Vil gå hele veien

– Det er godt å vite at jeg har noe å bidra med. Og vi spiller bedre som lag. Forhåpentligvis enda bedre mot Portugal, fortsetter Tønnesen.

– Målet vårt er selvfølgelig å gå hele veien. Men det er tre tøffe lag vi skal møte. Vi går inn for å vinne hver kamp, avslutter kanonskytteren.

– Dette var et skritt i riktig retning. Men vi hadde noen utfordringer bakover, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

– Det etablerte angrepsspillet er betydelig bedre enn det har vært. Vi spilte i hvert fall på oss selvtillit.

Glitrende Blonz

Alexander Blonz (20) satte også inn syv mål. Kneproblemene skaper tydeligvis ingen problemer nå.

Lørdag fikk Christian Berge kritikk for at han ikke hvilte bærebjelker som Sander Sagosen og Gøran Johannessen nok i seksmålsseieren over Sveits. Landslagssjefen sto for disponeringen sin og forklarte at han så på det som nødvendig å få i gang et samkjørt norsk VM-mannskap.

Trønderen rullerte mer denne gang. Sagosen, Magnus Jøndal og Bjarte Myrhol ble alle spart fra start, men etter 15 minutter ble Sagosen satt på banen. Og da ble han værende utpå.

Verdifulle minutter

Samtidig fikk Kevin Gulliksen (24), Henrik Jakobsen (28), Blonz og Tønnesen verdifulle mesterskapsminutter. Etter at Torbjørn Bergerud (26) hadde sluppet inn mål i syv Østerrike-angrep på rad, fikk også Kristian Sæverås (24) muligheten. Den tok Leipzig-keeperen svært godt vare på.

– Vi kommer til ekstremt mange avslutninger fra seks meter. Grunnen til at vi «bare» vinner med ni, er at vi brenner for mye, sier Sander Sagosen.

– Jeg kan stå som jeg gjør nå til «the bitter end», sier Sagosen om hvor mye han spiller i hver kamp.

– Hvis det skulle gå hele veien, så er det selvfølgelig viktig å prestere i avslutningshelgen. Men ting bare flyter. Jeg har en enorm flyt og selvtillit om dagen, sier Sagosen.

Christian Berge sier dette til VG om Sagosens spill mandag:

– Han er den som står bak det aller meste. Han styrer laget. Det er en virkelig god spiller. Han ligger nesten foran hva forsvaret gjør hele tiden.

STOR: Kristian Sæverås gjorde et solid innhopp mot Østerrike. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Dette venter Norge

Frankrike vant gruppe E og tar med seg fire poeng til mellomrunden – siden resultatene mot Østerrike strykes. Norge kom på andre plass og tar med seg to poeng.

Nå venter Portugal (onsdag), Algerie (fredag) og Island (søndag) for Norge – etter at lagene ble henholdsvis nummer én, tre og to i gruppe F.

Sammen med de fem andre nasjonene skal Norge nå kjempe om to kvartfinalebilletter. Portugal blir derfor en nøkkelkamp umiddelbart.

– Den kampen må vinnes. Hvis ikke, kan det være over, sier TV 2-ekspert Bent Svele til VG.

– Det er et bra lag, som har selvtillit, sier Christian Berge om Portugal.

– Det er vinn eller forsvinn for oss.

Slik ser tabellen ut foran mellomrunden ut for Norge:

1. Portugal – 4 poeng

1. Frankrike – 4 poeng

2. Norge – 2 poeng

2. Island 2 – poeng

3. Sveits – 0 poeng

3. Algerie – 0 poeng

Utfallet av innbyrdes oppgjør vil bli brukt for å skille lag ved poenglikhet. Deretter følger målforskjell.