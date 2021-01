Tønnesen-show i norsk VM-oppvisning

KAIRO (VG) (Norge-Østerrike 38–29) Kent Robin Tønnesen (29) herjet med syv scoringer på åtte forsøk mot Østerrike. Nå er Norge videre til mellomrunden i VM.

ENORM: Kent Robin Tønnesen herjet mot Østerrike. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Tønnesen har ikke scoret flere mål i en landskamp på tre år. Han scoret like mange i EM-matchen mot Frankrike i 2018. Venstrehåndskjempen var skadet både i VM 2019 og EM 2020.

I mellomrunden venter Portugal allerede onsdag kveld i det som trolig blir en skjebnekamp for Norges håp om å avansere til kvartfinalen.

– Nå gleder vi oss til Portugal-kampen, sier keeper Kristian Sæverås til VG.

Norge kommer til å ha med seg flere ekstra spillere med nyvunnen selvtillit mot Portugal. Etter bare 10 minutter og én scoring tidligere i VM, «bombet» Tønnesen inn syv baller i nettet bak Østerrikes sisteskanse.

– Det er fantastisk deilig å se, sier TV3-ekspert Joachim Boldsen om den 29 år gamle høyrebacken.

I tillegg kom Alexander Blonz (20) nærmest rett fra ultralyd til å svevde stjerneskuddet inn syv også han.

Glitrende Blonz

Lørdag fikk Christian Berge kritikk for å ikke ha hvilt bærebjelker som Sander Sagosen og Gøran Johannessen nok i seksmålsseieren over Sveits. Landslagssjefen sto for disponeringen sin og forklarte at han så på det som nødvendig å få i gang et samkjørt norsk VM-mannskap.

Med 31–26 over Sveits og antatt svakere motstand mot Østerrike, rullerte trønderen mer denne gang. Sagosen, Magnus Jøndal og Bjarte Myrhol ble alle spart fra start, men etter 15 minutter ble Sagosen satt på banen. Og da ble han værende utpå.

Samtidig fikk Kevin Gulliksen (24), Henrik Jakobsen (28), Blonz og Tønnesen verdifulle mesterskapsminutter. Etter at Torbjørn Bergerud (26) hadde sluppet inn mål i syv Østerrike-angrep på rad, fikk også Kristian Sæverås (24) muligheten. Den tok Leipzig-keeperen svært godt vare på.

To raske redninger ble etterfulgt av flere gode involveringer, også på straffekast imot.

STOR: Kristian Sæverås gjorde et solid innhopp mot Østerrike. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Dette venter Norge

De tre beste lagene har nå gått videre fra gruppe E. Frankrike vant og tar med seg fire poeng til mellomrunden – siden resultatene mot sisteplassen Østerrike strykes. Norge kom på andre plass og tar med seg to poeng. Sveits havnet på tredje plass og får ikke med seg noen poeng siden resultatet fra Østerrike-matchene ikke blir tellende.

Nå venter Portugal (onsdag), Algerie (fredag) og Island (søndag) for Norge – etter at lagene ble henholdsvis nummer én, tre og to i gruppe F.

Sammen med de fem andre nasjonene skal Norge nå kjempe om to kvartfinalebilletter. Portugal blir derfor en nøkkelkamp umiddelbart. Ikke bare har nasjonen fra den iberiske halvøy vunnet samtlige matcher så langt i Egypt og er videre med fire poeng, men Norge har trolig ikke råd til flere tap hvis de skal kvalifisere seg for kvartfinale.

– Den kampen må vinnes. Hvis ikke kan det være over, sier TV 2-ekspert Bent Svele til VG.

ALT FOR NORGE: De norske gutta i Kairo før møtet med Østerrike. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Portugal kom på 6. plass i fjorårets EM, hvor Christian Berges mannskap tok bronse. Island ble nummer 11 i samme mesterskap, mens Algerie bør være overkommelig motstand for de norske gutta: Afrikanerne deltar i VM for første gang siden 2015 og har tapt to av tre oppgjør i Egypt.

Slik ser mellomrunden ut for Norge nå:

1. Portugal – 4 poeng

1. Frankrike – 4 poeng

2. Norge – 2 poeng

2. Island 2 – poeng

3. Sveits – 0 poeng

3. Algerie – 0 poeng

Utfallet av innbyrdes oppgjør vil bli brukt for å skille lag ved poenglikhet. Deretter følger målforskjell.

