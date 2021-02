Storhamar fra seier til Europa-kluss: – Uaktuelt å spille

(Storhamar-Thüringer 32–30) Storhamar har flyttet to kamper ut av landet for å få gjennomført håndballens Europa League. Den første ble vunnet lørdag. Men etter tre kamper i Tyskland og Romania får ikke Hamar-klubben kalenderen til å gå opp med de norske karantenebestemmelsene.

UTENLANDS: Guro Nestaker og Storhamar møter Thüringer i to kamper i Tyskland denne helgen. Europacuphåndball er nå umulig å spille i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB

Lederen av Rema 1000-ligaen skal etter planen komme hjem igjen til Norge 11. februar etter to oppgjør mot Thüringen og ett mot Baia Mare. Da venter 10 dagers karantene. 20. februar skal Storhamar-kvinnene spille i russiske Astrakhan.

Klubben tror ikke det er praktisk mulig å komme seg til Russland etter at regjeringen 25. januar tok vekk unntaket for innreisekarantene i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser.

– Det sier seg nesten selv at er uaktuelt å spille. Det går ikke, sier Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen til VG.

Lørdag ledet han Storhamar til den andre strake seieren i gruppespillet. Thüringer ble slått med to mål på «hjemmebane» i Tyskland. Maja Jakobsen gikk i front med ni scoringer og ble fint fulgt opp av Tonje Enkerud (7), Guro Nestaker (5), Emilie Hovden og målvakt Tonje Lerstad (15 redninger). Marie Davidsen reddet hele 20 baller for Thüringer.

Søndag venter returkampen på samme banen før turen går til Romania og hjem til isolasjon i neste uke. Uten unntaket fra covid-19-forskriften kan Storhamar-spillerne ikke – som tidligere – samles for trening i Hamar før hele karantenen er gjennomført.

– Etter å ha kommet tilbake til Norge 11. februar, så sitter vi i utgangspunktet 10 dager i karantene. Vi kan teste oss ut etter døgn syv, men så skal vi ha svar på testene. Så det blir omtrent 10 dager. Vi skal jo da egentlig ut igjen på reise den 17, februar. Men det går jo ikke, sier Kamilla Sundmoen – daglig leder i klubben.

Nå har Storhamar søkt om å utsette kampen mot Astrakhanochka i nærheten av Det kaspiske hav.

– Vi har ikke fått noe svar ennå, men EHF skjønner at dette er problematisk, sier Sundmoen.

Krisen er stor i håndballens europacuper. Vipers er for øyeblikket ute på en Europa-turné med fem kamper på 11 dager for å redde gruppespillet i Champions League. Lørdag møter Nora Mørk & co. Ferencváros i Budapest.

Storhamar opplevde torsdag ingen problemer med å komme seg inn i et Tyskland som har strammet inn grensene kraftig på grunn av det muterte coronaviruset. Liverpool slipper ikke inn til Champions League-møtet med Leipzig 16. februar.

– Vi bor bra, er nøye med alt vi foretar oss og føler oss ikke utrygge, sier trener Kenneth Gabrielsen. Mandag reiser laget videre med rutefly til Bucuresti. Kampen mot Baia Mare skulle vært spilt i Hamar, men det er umulig med de norske bestemmelsene.

Astrakhanochka spiller mot rumenerne lørdag og Storhamar ønsket å spille bortekampen mot russerne på nøytral grunn i Romania. Men det var ikke klubben – med den kroatiske EM-stjernen Ana Debelic og flere russiske landslagsspillere – interessert i. Etter å ha tapt 33–28 for Storhamar i januar var det uaktuelt å finne en praktisk løsning. Det skal også å gjøre med økonomiske støtteordninger i Russland.

– Det er litt vanskelig nå. Vi ser at vi klarer å finne løsninger. Men det er klart at dette koster litt ekstra, sier Kamilla Sundmoen og anslår at Storhamar må punge ut 100.000 kroner mer enn budsjettert til kampene i Tyskland og Romania.

