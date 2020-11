Ronaldos rørende gest til taperen

Lille Spezias innbytter Emmanuel Gyasi (26) gjorde det som de færreste mindre kjente motstandere tør, etter kampen mot Juventus i helgen.

VAKKERT: Emmanuel Gyasi (t.h.) og Cristiano Ronaldo kom begge inn etter pause da Spezia møtte Juventus. Etterpå gikk Gyasi bort til superstjernen. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Cristiano Ronaldo (35) kom rett fra corona-karantene og scoret to ganger da Juventus vant 4–1.

Både han og Gyasi kom inn i 2. omgang, men i motsetning til Ronaldo, klarte ikke italiensk-ghanesiske Gyasi å markere seg noe særlig.

Men etter kampen gikk han rett til Cristiano Ronaldo og fortalte ham hvem som er hans forbilde på fotballbanen. Og ble slett ikke avvist av superstjernen.

– Jeg fortalte ham at er en inspirasjon for meg og mange andre fotballspillere, særlig de unge, sier Gyasi ifølge Footy-Ghana.com og andre medier.

– Han smilte og takket meg. Så sa han at jeg skulle fortsette å jobbe for å oppnå mine drømmer, for alt er mulig å oppnå her i livet.

Det foreligger en rekke bilder av dem som snakker sammen. Ronaldo holder godt rundt den atskillig mindre kjente spilleren på motstanderlaget, som kanskje må kjempe for å unngå nedrykk fra Serie A.

Les også Erling Braut Haaland med Champions League-rekord etter nytt mål

Emmanuel Gyasi kom til Spezia fra nivå tre-klubben FC Südtirol før denne sesongen, men måtte altså starte kampen mot Juventus på benken.

– Jeg forstår ikke folk som fornærmer Ronaldo. Han er en ydmyk fyr som gir alt for å være på topp, og han lykkes, sa Gyasi etter møtet med Juventus-stjernen.

En kortklippet Ronaldo trente tirsdag for fullt med Juventus og kan komme til å spille fra start i onsdagens Champions League-kamp mot ungarske Ferencvaros, der norske Tokmac Nguen er en av nøkkelspillerne.

Ronaldo er den mestscorende spilleren i Champions League gjennom tidene. Han har i alt 130 mål på 170 kamper for Manchester United, Real Madrid og Juventus. 17 av målene har kommet på straffe.

VG-tips: Juventus-triumf

* Juventus var en blek utgave av seg selv i forrige Champions League-gruppekamp hjemme mot Barcelona. i den aller første puljekampen beseiret de Dynamo Kiev 2–0 i Ukraina.

* Drammens-mannen Tokmac Nguen scoret ett av Budapest-klubbens to mål da de hentet opp 0-2 til 2-2 hjemme mot Dynamo Kiev i forrige uke. Nguen leder toppscorerlista i ungarsk liga med fem fulltreffere så et mulig langskudd-spill her kan være nok en Nguen-fulltreffer til 5,00 i odds. Til sammenligning er målscorer-oddsen på Cristian Ronaldo satt til 1,40.

* Torino-gjestene spilte på seg selvtillit med søndagens 4-1-utklassing av La Spezia i Serie A. Nå har de ennå ikke vunnet to obligatoriske matcher på rad under trener Andrea Pirlos ferske ledelse, men det bør mulig å få til i aften.