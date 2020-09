Nations League direkte: Norge med festfotball – har scoret tre mål på under 20 minutter

Jarstein spiller bort ballen og Nord-Irland får en mulighet, men Davis banker den over.

KAN DET GJØRES BEDRE? Sannsynligvis. Men så vakkert det er! Haaland spiller kontant ut til Aleesami, det er mange mann i feltet og backens innlegg er helt perfekt. Sørloth er på rett sted og banker ballen via bakken og i mål!

Mål for Norge!

To mål i Østerrike - Romania, der det står 1-1.

Norge har bra kontroll nå. Vinner baller høyt i banen og lar Nord-Irland kjempe for hver meter de får.

Elyounoussi forsøker febrilsk å få med Aleesami i angrep, men det blir lett å lese for hjemmelaget.

Hjemmelaget vinner et hjørnespark ... og kommer også først på den, men Dallas kommer ikke nok over ballen.

Snart tre målløse minutter her i Belfast. Snork.

MÅLFEST! Hovland lemper opp til Sørloth, som vinner i lufta. Haaland venter på akkurat rett sted, ballen spretter akkurat rett for unggutten, som banker ballen i mål på halv volley! For en scoring. For en kamp!

Mål for Norge!

NORGES TUR TIL Å SVIKTE I FORSVAR! Even Hovland er på etterskudd når Nord-Irland lemper i bakrom, og hjemmelaget er helt alene gjennom. Jarstein redder første avslutning, men må gi retur, og McNair er på rett sted for å sette ballen i åpent mål.

Mål for Nord-Irland!

Lars Lagerbäck ser passe gudfar ut der han breier armene ut over tre stoler her i Belfast. Avslappet.

FOR EN START! Og han har vært så savnet! Stefan Johansen slår en perfekt 50-meterspasning, Moi tar den ned på brystet og setter den iskaldt i mål!

Mål for Norge!

Lagerbäck har valgt disse elleve i en 4-4-2-formasjon: Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Stefan Johansen, Markus Henriksen, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth!

