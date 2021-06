Knuste verdensrekorden på 400 meter hekk: – Et av de øyeblikkene du drømmer om

To år etter Dalilah Muhammad (31) satte verdensrekord på 400 meter hekk, knuste Sydney McLaughlin (21) rekorden med tiden 51,90.

VERDENSREKORD: Sydney McLaughlin knuste verdensrekorden på 400 meter hekk. Foto: Ashley Landis / AP

– Jeg vil huske dette for resten av livet, sier McLaughlin.

Rekorden ble satt under den siste dagen av de amerikanske olympiske prøvene i Eugene søndag.

I Des Moines i 2019 løp Muhammad inn på tiden 52,20 og slo verdensrekorden for første gang. Hun forbedret den senere til 52,16 da hun vant verdensmesterskapet i Doha.

– Jeg visste med en gang jeg våknet i dag at det ville bli en fantastisk dag. Det er ett av de øyeblikkene du drømmer om, tenker på og går gjennom i hodet ditt, sier McLaughlin etter løpet ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det er første gang i historien at en kvinne kommer under 52 sekunder på distansen.

I Rio-OL 2016 ble McLaughlin i en alder av 17 den yngste som konkurrerte i friidrett i OL for USA siden 1972.

– Jeg så det komme. Hun så veldig god ut i de innledende rundene, sier Muhammad om rekordløpet til rivalen.

Til sammenligning er Amalie Iuel sin personlige rekord 54,72. Det er nesten tre sekunder tregere enn den nye verdensrekorden.

– Det Sydney leverte i finalen var ekstremt imponerende. Hun har en enorm fartsreserve som hun drar nytte av hele veien, og samtidig får hun det til å se veldig lett ut, skriver Iuel i en sms til VG.

– Det var helt sinnsykt, men ikke overraskende, sier Bislett-general Steinar Hoen i det VG ringer han.

– Amerikanerne er alltid spisset før disse uttakene, for der skal det leveres. Det er veldig imponerende at hun løp under 52 sekunder. Og hun er et ikon nå med et enormt apparat og store følgertall på sosiale medier. Dette er en type som friidretten trenger, legger han til.