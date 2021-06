Uefa vraker bortemålsregelen i alle klubbturneringer

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har besluttet å stanse bruken av bortemålsregelen i alle europeiske klubbturneringer med umiddelbar effekt.

Uefa-president Aleksander Ceferin fjerner bortemålsregelen. Foto: Manu Fernandez, File / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser forbundet i en pressemelding torsdag.

Der vises det til at beslutningen er tatt etter anbefalinger fra Uefas klubbkomité og kvinnekomité. Bortemålsregelen opplyses å bli fjernet fra alle klubbturneringer fra og med kvalifiseringen til turneringene for 2021/22-sesongen.

Dermed vil ikke bortemålsregelen gjelde når de norske klubbene om kort tid skal spille kvalifisering til Champions League og Europa Conference League.

Dersom lagene står likt etter to kamper, blir det spilt ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse for å kåre en vinner.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) sier de har vært involvert i komitéarbeidet.

– Vi har fått muligheten til å si vår mening, sier han til NTB.

– Hva har den vært?

– Det har ikke vært noen grunn til å bestride det gode faktagrunnlaget som er lagt fram fra Uefa, svarer Fisketjønn.

På tide

Bortemålsregelen har vært omdiskutert og gjenstand for debatt i fotballmiljøet over lengre tid.

– Bortemålsregelen har vært del av Uefa-turneringene siden den ble introdusert i 1965. Samtidig har spørsmålet om avskaffelse blitt diskutert på forskjellige Uefa-møter de siste årene. Selv om det ikke har vært full enighet, har mange trenere, fans og andre interessenter i fotballen stilt spørsmål ved dens rettferdighet og gitt uttrykk for at de foretrekker at regelen skal avskaffes, sier Uefa-president Aleksander Ceferin.

Han mener det nå var tid for en endring.

– Regelens virkemåte strider nå mot den opprinnelige hensikten, da den faktisk nå gir hjemmelag mindre grunn til å angripe, spesielt i første kamp, fordi de frykter å slippe inn et mål som vil gi motstanderne en avgjørende fordel, sier Ceferin.

Mindre viktig hjemmefordel

Han peker videre på at det også er rettet kritikk mot at et hjemmelag må score to ganger i ekstraomgangene dersom bortelaget scorer først.

– Det er riktig å si at hjemmefordelen i dag ikke lenger er så viktig som den en gang var, sier Uefa-presidenten.

Bodø/Glimt møter Legia Warszawa i mesterligakvalifiseringen i begynnelsen av neste måned.

Molde møter sveitsiske Servette, mens RBK og Vålerenga skal ut mot henholdsvis Gent og vinneren av Hafnarfjördur og Sligo Rovers i kvalifiseringen til Europa Conference League.

