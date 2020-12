Norge dropper Tour de Ski: – En tøff beslutning

Norge blir ikke med når Tour de Ski arrangeres for 15. gang. Sverige vil se an smittespredningen før de tar en avgjørelse.

VANT i 2019: Johannes Høsflot Klæbo vant Tour de Ski sammenlagt 2018/2019 foran Sergej Usthugov og Simen Hegstad Krüger (bak). Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det er synd at det måtte bli slik, men jeg stiller meg hundre prosent bak de vurderinger som skiforbundet har gjort, sier Therese Johaug til VG.

Johaug har tre sammenlagttriumfer i touren.

Norge ønsket en løsning hvor hele Tour de Ski blir arrangert på samme sted, for å slippe reising og inn og ut av hotell. Men mandag bestemte FIS at touren går som planlagt med åtte renn på elleve dager fordelt på tre destinasjoner: Val Müstair i Sveits og Toblach og Val di Fiemme i Italia.

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger. Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Norges Skiforbund langrenn i en pressemelding.

Sveriges beste herreløper Calle Halfvarsson syns det er utrolig kjedelig.

– Denne sesongen holder på å bli det totale mørket, dessverre, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

– En tøff beslutning

Langrennssjef Espen Bjervig sier det har vært et vanskelig valg.

– Det er en beslutning som ble drøftet opp og ned med ledere, langrensskomiteen og utøvere. Det er en tøff beslutning. Tour de Ski er et stort arrangement og noe av det viktigste i en sesong, men det er også en sesong med et VM. Å ta vare på utøvernes helse og prioriteringen av VM veide tyngst. Da nedprioriterer vi Tour de Ski for å ha friske utøvere og støtteapparat til VM, sier Bjervig til VG.

– Hvilke reaksjoner har dere blitt møtt med?

–Jeg opplever at det er forståelse, men også en skuffelse over at vi ikke kommer og er med. Per dags dato er vi blant verdens beste langrennsnasjoner. Arrangører og konkurrenter ønsker å ha oss med. Det er forståelig, sier Bjervig og fortsetter:

– Vi er heldige som er i en posisjon som kan gjøre disse valgene. Det er det ikke alle som er. Vi har en ryddig økonomi og samarbeidspartnere som støtter oss i verdivalg og laget i fellesskap har prioriteringen om at VM er det viktigste, uten at det blir mye støy internt i rekkene av dette valget.

– Har dere sett på andre alternativer, hvor dere for eksempel kunne gjort det mulig for enkeltløpere å velge selv om de ville dra?

– Nei, det er Norges skiforbund som melder på og vi som står til ansvar for de vi har med på tur. Jeg kan ikke prioritere hvem sin helse vi skal ta vare på og hvem sin helse vi ikke skal ta vare på, sier Bjervig.

Sverige ser etter løsninger

Sverige lar seg ikke påvirke av avgjørelsen til Norge. Svenskenes langrennssjef Anders Byström tror det er lettere for dem som har mildere karanteneregler. De vil avvente å se om smittespredningen går ned før de tar en avgjørelse.

– Vi må respektere de vurderingene Norge har gjort, men det er kjempesynd. De har strenge karanteneregler i Norge, der er nok en grunn. Vi leter etter løsninger for oss, og vi har ikke de samme reglene som Norge, så det er en forskjell, sier Byström til Aftonbladet.

Norske ledere og utøvere håpet at hele touren ville bli arrangert på ett sted, maks to. Nå blir det reising mellom tre ulike destinasjoner.

Norske kvinneløpere har vunnet Tour de Ski sammenlagt de syv siste årene. Therese Johaug har fleste seirer med tre.

Norge har vunnet touren fire av 15 ganger for herrene. Martin Johnsrud Sundby har to triumfer, mens Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug har en hver.

Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i Det internasjonale Skiforbundet, sa til VG at de må gjøre det beste ut av det uansett hvem som stiller til start.

– Arrangørene har lagt alt til rette og jobbet hardt. Helsemyndighetene har gjort et imponerende stykke arbeid, sa Ulvang mandag.

Therese Johaug vant sammenlagt sist:

Allerede etter 3. plassen på minitouren i Ruka siste helg sa Emil Iversen at han dropper Tour de Ski, uansett hvilken konklusjon skiforbundet kom til.

– Det tapper energi. Nå ha vi en gyllen mulighet til å prøve en annen vei til mesterskapet. Jeg og Johannes har bare trent det siste halve året og vi var i bra form i Ruka, så det fungerer bra for oss. Kanskje er det en mulighet til å være enda mer rustet til å ta VM-medaljer. Dermed er det ikke verdt å ta sjansen slik situasjonen er nå, sa Iversen til NRK da.

PS! Tour de Ski-kongen er Dario Cologna med fire sammenlagttriumfer, mens Justyna Kowalczyk tok fire på rad fra 2010.