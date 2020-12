Tarjei Bø etter triumfen: – Nå er jeg der jeg hører hjemme

Etter mye motgang, helseplager og ustabile prestasjoner føler storebror Tarjei Bø (32) seg klar for å ta opp kampen med verdens beste lillebror – Johannes (27).

ENDELIG ØVERST IGJEN: For første gang på tre år, kunne Tarjei Bø ta steget opp på det øverste nivået på pallen. Til venstre, tyske Arnd Peiffer, som ble nummer to, og til høyre lillebror Johannes Thingnes Bø. Foto: MAURI RATILAINEN / COMPIC

– Nå har jeg jobbet jevnt og trutt i to-tre år og fått bra kontinuitet i treningen. Nå er jeg der jeg føler jeg skal være. Nå er jeg der jeg hører hjemme, sier Tarjei Bø til VG.

Seier har blitt sjelden kost for Tarjei Bø. Han har, etter mye motgang, kjempet mot to suverene skiskyttere i franske Martin Fourcade, som la opp etter forrige sesong, og lillebror Johannes, som har vunnet verdenscupen de to siste sesongene.

Men torsdag 3. desember var det storebror Bø som avsluttet dagen øverst på pallen. Hans 10. seier i verdenscupen var hans første seier på tre år.

– En ny opplevelse

Med feilfri skyting på både liggende og stående skyting og med høyere fart enn Thingnes Bø ute i de finske skogene ble det en etterlengtet triumf for Tarjei Bø.

– Johannes har gjort skiskyting helt uoppnåelig. Han har satt nye rekorder, og det har vært helt unikt å observere. Fra han kjempet mot Fourcade til at han tok det til et helt nytt nivå. Når du ser at det er to som er hakket hvassere enn deg så har du lyst til å «fighte» med de beste, men det er ikke bare å bestille de seierne, sier Bø til VG.

– Torsdag var det bare opp til meg selv om jeg vant eller ikke. Det var en ny opplevelse, for vanligvis har Johannes eller Fourcade måttet feile for at jeg skal havne øverst, legger han til.

INNBITT: Tarjei Bø under torsdagens sprint, som endte med seier. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / Lehtikuva

Det har vært magre år for Tarjei Bø mellom forrige seier i Östersund i 2017 og Kontiolahti i 2020. Men Bø har vært borti det før. Før seieren på svensk snø for tre år siden, gikk han fire år, fra 2013 til 2017, uten en triumf - 68 renn.

– Jeg synes den forrige perioden var tøffere og mer emosjonell. Da gikk jeg fra å være en av de absolutt beste til å ha masse trøbbel, problemer med helsen og sykdom. Det var veldig tøft til tider, forteller Bø, og fortsetter:

– Så da jeg tok den seieren for tre år siden var det egentlig veldig emosjonelt for meg etter så mye motgang. Nå, de siste tre årene, har det egentlig vært ganske bra flyt. Jeg har tatt medaljer i mesterskap og kjempet i toppen av verdenscupen sammenlagt. Med den oppkjøringen jeg har hatt nå var det litt sånn forventet at jeg skulle klatre øverst igjen. Men at det satt allerede etter helg nummer to gir en fantastisk ro til fortsettelsen.

Men Tarjei Bø vil ikke ha på seg noe favorittstempel. Han mener fortsatt at lillebror er den store favoritten, og den sterkeste løperen, men håper å kunne hevde seg i større grad enn tidligere.

– Han (Johannes) står med tre av tre pallplasser. Jeg har ett godt løp hittil. Han er helt klart den største favoritten, men jeg håper og tror jeg kan være litt nærmere han i år enn i fjor, og at jeg kan slå ham litt oftere enn jeg gjør. Så får vi se utover sesongen, om jeg henger på ham eller om han seiler av gårde som han har gjort de siste årene.

