Schumacher debuterer i Formel 1: – Ikke etternavnet som gjør det

Formel 1-sesongen kjører i gang med Bahrain Grand Prix – og for første gang på ni år er det en Schumacher på startstreken: Mick Schumacher (22).

SØNN OG FAR: Michael Schumacher (t.h.) er fotografert etter seier i Italias Grand Prix i 2006, mens sønnen Mick (t.v.) er avbildet etter en seier i Formel 2 i 2019. Han kjørte for Prema-teamet, som Dennis Hauger skal kjøre for i 2021. Foto: [ANDREJ ISAKOVIC, PATRICK HERTZOG] / AFP

Publisert Nå nettopp

Pappa Michael, som vi vet svært lite om tilstanden til, avsluttet en fantastisk karriere i Brasil Grand Prix i november 2012.

Nå er sønnen Mick klar for sin debut. Igjen vil vi se initialene «MSC» på TV-skjermen.

Han starter fra nest dårligste startposisjon etter lørdagens kvalifisering. Er han god nok for Formel 1?

– Ja, definitivt! Han er regjerende mester i Formel 2. Han er Formel 1 på sine meritter. Det er ikke etternavnet som gjør det. Nei, han er ikke kommet til Formel 1 på navnet, sier Atle Gulbrandsen i VSport - som i år kan markere 25 år som Formel 1-kommentator i ulike TV-kanaler.

– Mick har vunnet mesterskapet både i Formel 3 og Formel 2. Bedre kan det egentlig ikke gjøres, fortsetter Gulbrandsen.

Men bilsporteksperten tror slett ikke at vi kommer til å se Mick Schumacher høyt på resultatlistene – som den ene av en helt ny duo i Haas-teamet. Den andre er russiske Nikita Mazepin, også han 22 år. Gulbrandsen sier:

– Mick Schumacher kommer til å få en vanskelig sesong i år etter som Haas-teamet har sagt at de allerede nå har fokus på neste års bil.

Fakta Årets førere Mercedes.

Lewis Hamilton – #44.

Valtteri Bottas – #77. Red Bull. Sergio Perez – #11.

Max Verstappen – #33. McLaren. Daniel Ricciardo – #3.

Lando Norris – #4. Aston Martin. Sebastian Vettel – #5.

Lance Stroll – #18. Alpine. Fernando Alonso – #14.

Esteban Ocon – #31. Ferrari. Charles Leclerc – #16.

Carlos Sainz – #55. AlphaTauri. Pierre Gasly – #10.

Yuki Tsunoda – #22. Alfa Romeo. Kimi Raikkonen – #7.

Antonio Giovinazzi – #99. Haas. Nikita Mazepin – #9.

Mick Schumacher – #47. Williams. Nicholas Latifi – #6.

George Russell – #63. Les mer

Med andre ord er de ikke like opptatt av at 2021-utgaven skal gå så fort. Haas-førerne Romain Grosjean og Kevin Magnussen ble henholdsvis nummer 19 og 20 i fjorårets amputerte VM. De to markerte seg atskillig mer i Netflix-serien «Drive To Survive» enn de gjorde på banen.

Onkel Ralf Schumacher, selv tidligere Formel 1-fører, er i likhet med Gulbrandsen skeptisk til om bilen er bra nok:

– Haas har gjort minst utvikling på bilen. De foretrekker å konsentrere seg om 2022, da det blir nye regler. På den annen siden drar Haas fordel av den nye Ferrari-motoren, som sies å være mye bedre enn i fjor. Likevel mistenker jeg at Haas vil være bakerst, sier Schumacher til f1-insider.com.

– Williams og Alfa Romeo så sterkere ut da de testet. Mick kan gjøre bare én ting: Gjøre så få feil som mulig og være raskere enn teamkollegaen for å være optimat forberedt til 2022. Det blir et rent treningsår for ham. Vi må ikke forvente for mye av ham, sier onkelen.

Mick Schumacher hadde mange nyttårsfeiringer på familiens hytte på Trysil da han var liten. Nå bor familien på en gård i Sveits, der mamma Corinna har bygget opp ei hel sykestue der pappa Michael pleies. Hun ønsker ikke å fortelle verden hvor alvorlig skadet Formel 1-legenden er etter skiulykken i Frankrike i romjulen 2013.

I 2018 vant Mick Schumacher Formel 3-mesterskapet, og i 2020 fulgte han opp med å vinne Formel 2.

Michael Schumacher vant syv VM-titler. Lewis Hamilton tangerte dette sist sesong.

– Hamilton vinner i år igjen, og tar sin åttende tittel og går forbi Michael Schumacher. Han er den beste føreren i den beste bilen, men jeg tror han vil få tøff konkurranse av Max Verstappen i år, sier Atle Gulbrandsen.

VSport og Viaplay sender Formel 1-mesterskapet i Norge.

– Vi opplever at Formel 1-interessen er rekordhøy i Norge om dagen. Fjoråret ble preget av coronapandemien, men ble likevel et fantastisk år for Formel 1 med en rekke utrolig spennende løp og store nyheter på løpende bånd. Det er heller ikke til å stikke under en stol at Netflix-serien «Drive to Survive» har vært viktig for interessen, og ikke minst at Dennis Hauger lukter på Formel 1, sier Atle Gulbrandsen.

Når Aston Martin er tilbake på racerbanen for første gang på 60 år (!), er det med tidligere verdensmester Sebastian Vettel ved rattet. Han pleier å døpe bilene sine før hver sesong, og med Aston Martins James Bond-tradisjoner falt valget denne gang på «Honey Ryder» - den aller første Bond-piken.

PS: Menneskerettighetsorganisasjoner og britiske politikere har krevd at Formel 1 må gjennomføre en uavhengig granskning av anklagene om menneskerettighetsbrudd i forbindelse med Bahrain Grand Prix. De peker blant annet på at en 11 år gammel gutt ble pågrepet for å ha deltatt i protester mot Bahrain Grand Prix i november 2020.

Publisert: 28. mars 2021 05:44