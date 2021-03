Norges nye kriger hylles av mirakelmann: – En playmaker i livet

En uke etter at han mistet bestefaren presenterte Morten Thorsby (24) seg for første gang på landslaget som den krigeren han er kjent som i Italia. Men bak de lyse lokkene og harde taklingene skjuler det seg mye mer enn bare en fotballspiller.

MI CHIAMO MORTEN: Morten Thorsby, introduserte seg for det norske publikum med en heroisk prestasjon i seieren over Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / REUTERS

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Bare spør Claudio Ranieri (69).

Han vil for evig tid stå igjen i fotballhistorien med gullskrift. Den italienske trenerlegenden har ledet Chelsea, Juventus, Inter, Atlético Madrid, Valencia og Monaco, blant mange andre, men er mest berømt som manageren som ledet Leicester City til fotballhistoriens største under: Premier League-tittelen i 2016.

Den gjorde ham fortjent til tittelen som verdens beste trener i 2016 og «Storoffiser av Republikken Italias fortjenstorden».

Nå er han trener i Sampdoria, der han det siste halvåret har gjort Morten Thorsby fra Holmenkollen til sin mest betrodde soldat i Serie A.

Ranieri takket raskt ja på VGs forespørsel om et eksklusivt intervju for å snakke om nordmannen – dagen etter at eleven startet og storspilte for Ståle Solbakkens Norge i 1–0-seieren over Montenegro.

– Morten er en veldig pålitelig spiller, en som vet hvordan han skal stille mentaliteten sin til lagets disposisjon. Han gir alltid sitt beste, særlig for sine lagkamerater. Han er en enkel spiller, men på en positiv måte: Han kjenner sine begrensninger, men jobber hver dag for å forbedre dem, noe som har gjort at han har vokst mye det siste halvannet året, sier Ranieri, som er kjent for sine finurlige formuleringer foran pressen:

– Taktisk er han oppmerksom, noe som har tillatt meg å bruke ham i mange ulike roller på midtbanen, fordi han er så fokusert på spillet samtidig som han har fysiske og mentale kvaliteter. Han er viktig for oss, en av de beste i hodespillet, både offensivt og defensivt. Og han er en født vinner. Han gir aldri opp, fortsetter 69-åringen om fotballspilleren Thorsby.

En god attest, for all del, men ingenting sammenlignet med lovordene veteranen drar opp av hatten på spørsmål om hva han synes om mennesket Morten Thorsby:

– Utenfor banen, som person, er Morten en «nummer 10», en playmaker i livet som alltid stiller seg til disposisjon for andre. Han er intelligent, veloppdratt, har god kultur, og fremfor alt: Han har viktige idealer som han vet han kan oppnå som person og ikke som profesjonell idrettsutøver. Som de sier i Italia: Morten er den typen fyr som enhver far ville ønsket som sin datters kjæreste.

– Skulle nok gjerne vist bestefar

I italiensk Serie A er Thorsby den spilleren som løper mest per kamp i snitt (over 11,6 km), den som har vunnet klart flest hodedueller (114), og en av dem som takler mest.

Kamplysten som åpenbarte seg i Podgorica tirsdag, nå med flagget på brystet, er med andre ord kjente bilder i støvellandet. Men det betydde enda litt mer denne gangen.

Tirsdag i forrige uke, kvelden før kampen mot Gibraltar, fikk landslagsspilleren nemlig beskjed om at bestefaren Erik Thorsby hadde gått bort.

– Jeg ringte Morten og sa det på kvelden. Han har vært syk lenge, så det var ikke veldig overraskende, men Morten var veldig lei seg. De hadde et veldig godt forhold, sier pappa Espen Thorsby til VG.

NÆRT FORHOLD: Morten Thorsby og hans avdøde bestefar Erik. Foto: Privat

Det var Thorsbys femte landskamp, men de fire første besto av korte innhopp og én lite vellykket start mot Østerrike der han spilte i en uvant kantposisjon.

– Bestemor var lei seg for at bestefar ikke fikk oppleve dette. Morten var lei seg og det tente ham ekstra, noe som har kommet tydelig frem i våre samtaler etter kampen. Jeg skjønte at det betydde mye for ham. Han skulle nok gjerne vist bestefar denne kampen, sier Espen Thorsby, som mener sønnen endelig fikk vist sitt sanne jeg på landslaget:

– Det var en lettelse, for vi har sett det i Italia, men det har ikke løsnet på landslaget. Det var godt å se at han slappet av og fikk spilt en skikkelig god kamp.

MED FAMILIEN: Morten Thorsby (t.h.) med bestefar, bestemor, tre kusiner, broren Henrik (t.v.) og søsteren Pernille (t.v.). Foto: Privat

Miljøforkjemper og agentselskap

Utenfor banen er Thorsby trolig i særklasse den norske fotballspilleren med flest baller i luften.

Han har i flere år engasjert seg politisk, er tidligere medlem i Unge Venstre, ble invitert på kaffe av Trine Skei Grande i 2017 og fikk flere av lagkameratene sine på U21-landslaget til å stemme på partiet.

Miljøet er Thorsbys hjertesak. Han kutter selv alle unødvendige flyreiser, fikk alle lagkameratene i Heerenveen til å begynne å sykle til trening, og har nå opprettet stiftelsen «We Play Green».

Målet er å skape «en bærekraftig fremtid i sport» ved å bruke fotballspillere- og klubbers plattformer til å skape oppmerksomhet og inspirasjon rundt miljø og bærekraft.

I fjor var han i møter både med den norske miljøvernministeren Sveinung Rotevatn (V) og den italienske klimaministeren Sergio Costa. Han plukket også søppel i Genoa og har engasjert seg i et «ren by»-prosjekt Marco Bucci.

I 2017 begynte han å studere jus, som om det ikke var nok å gjøre fra før, men dette er satt på vent inntil videre – «heldigvis», sier pappa Espen.

– Jeg er nesten fulltidsansatt for å holde orden på alt han gjør, og for å sørge for at han får nok tid til fotball, sier han om sønnen som også var gjest i podkasten «More Than A Footballer» med Arsenal-stjernen Héctor Bellerín:

Det er ikke bare miljø det går i. Far og sønn Thorsby har nemlig opprettet agentselskapet Pando, som skal hjelpe fotballspillere med å nå sitt potensial basert på Morten Thorsbys erfaringer så langt i karrieren.

Selskapet tilbyr agentvirksomhet, men også personlige trenere, helsehjelp og PR-hjelp for å bistå skandinaviske fotballspillere gjennom karrieren og livet på og utenfor banen.

– Han har masse idealer og interesser utenfor fotballen. Det er veldig givende for ham og gir ham et annet perspektiv, sier Espen Thorsby etter en kontrastfylt uke for familien.

«Ein farfar i livet skull' alle ha», synger Odd Nordstoga.

Eller som Claudio Ranieri ville sagt:

«Ein playmaker i livet skull’ alle ha».