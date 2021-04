Jarstein coronasmittet - ukjent smittevei

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (36) har testet positivt for coronaviruset, og er ikke med i Hertha Berlins derby mot Union Berling. Landslagslege Ola Sand sier de ikke vet hvor Jarstein har fått smitten fra.

SMITTET: Rune Almenning Jarstein spilte for Norge mot Montenegro og Aleksandar Scekic tirsdag kveld. Foto: STEVO VASILJEVIC / REUTERS

Hertha Berlin meldte søndag kveld at Jarstein har testet positivt på corona. Han er i karantene, og det skal foreløpig ikke være igangsatt flere tiltak.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Jarstein, som returnerte til Tyskland onsdag etter landslagssamling.

Landslagslege Ola Sand sier de ikke vet når og hvor Jarstein har fått smitten fra. Den positive testen kom lørdag.

– Rune er i bra form. Han har litt feber, men er ellers positiv og i fin form, sier Ola Sand til VG.

Jarstein måtte ut i pausen mot Tyrkia sist lørdag da han følte seg tom, men var tilbake i målet mot Montenegro tirsdag. Jarstein ble testet med hurtigtest sist lørdag kveld, PCR-test sist søndag, PCR-test tirsdag og PCR-test torsdag. Alle disse var negative.

Sand sier at slik det ser ut nå får ikke Jarsteins påviste smitte noe ytterligere følger for resten av gjengen som reiste med landslaget.

I Norge blir man definert som nærkontakt om man har vært i nærheten av en smittet innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene. Sand sier ingen fra landslagstroppen har vært nærkontakt med Jarstein i dette tidsrommet.

Jarstein var førstevalg i Hertha Berlin før landslagspausen, men i kveldens lokaloppgjør er det Alexander Schwolow som har fått keeperjobben.

Flere tyrkiske spillere smittet

Det har vært et større smitteutbrudd i den tyrkiske troppen etter de tre VM-kvalifiseringskampene i slutten av mars.

Leicester-midtstopper Caglar Söyüncü er den foreløpig siste blant de tyrkiske spillerne som har testet positivt.

– Flere av Tyrkias spillere har testet positivt, og han er en av dem. Han er fortsatt der, i en boble. Vi jobber med prosessen for å få ham tilbake. Vi snakker med det tyrkiske forbundet, og forhåpentlig får vi ham hit snart, sa Leicester-manager Brendan Rodgers ifølge BBC Leicester da stopperen ikke var med mot Manchester City i går.

Söyüncü headet inn Tyrkias 2–0-mål da de knuste Norge 3–0 for åtte dager siden. Merih Demiral og Kaan Ayhan er to andre tyrkiske spillere som har testet positivt. Demiral ble igjen i Tyrkia da resten av troppen reiste til Spania for å møte Norge.

