OL-medaljevinner funnet skyldig: Smuglet kokain for 1,3 milliarder kroner

Kajakkutøveren Nathan Baggaley vant to sølvmedaljer under OL i Athen i 2004, men ble siden tatt i doping. Nå er han dømt for å ha smuglet enorme mengder narkotika inn i Australia.

DØMT: Den dopingtatte OL-medaljevinneren Nathan Baggaley er nok en gang dømt for narkotikalovbrudd. Foto: DAVID GUTTENFELDER / AP

Sammen med broren Dru har han blitt funnet skyldig i å ha smuglet flere hundre kilo inn i landet i 2018, skriver Nine News.

Verdien på dette skal tilsvare mer enn 150 millioner dollar – altså om lag 1,3 milliarder norske kroner.

Brødrene erklærte seg ikke skyldig i retten, men juryen i Brisbane har vurdert det annerledes.

Dru Baggaley var om bord i et skip som hentet opp flere pakker med kokain fra vannet om morgen i juli 2018. I båten ble det funnet over 500 kilo kokain, ifølge rettsdokumentene.

Nathan Baggaley padler inn som nummer to i finaleheatet i 2004. Foto: MARK J. TERRILL / AP

Sølvmedaljevinneren Nathan Baggaley var ikke om bord, men skal ha kjøpt båten og vært med på å planlegge smuglingen.

Baggalay har også vunnet VM tre ganger, men ble i 2005 tatt i doping etter å ha testet positivt på steroider.

Han har også sammen med sin bror sittet inne i ti år for et annet narkotikalovbrudd.

De vil nå sitte i varetekt i påvente av straffeutmålingen for smuglingen i 2018.

CNN skriver at de har forsøkt å komme i kontakt med både aktor Ben Power og brødrenes forsvarere for en kommentar.

3. april 2021 11:35