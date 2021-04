Haalands representanter var først i Barcelona – nå skal de ha samtaler med Real Madrid

Tidligere i dag var Team Haaland i møte med Barcelona. Nå fortsetter jakten på verdens kanskje heteste spiss i den spanske hovedstaden hos Real Madrid. Borussia Dortmund kommer ikke til å slippe Braut Haaland billig.

Publisert Publisert I dag 13:15

Flere medier melder at Erling Braut Haalands agent Mino Raiola og pappa Alfie Haaland er på plass i Madrid. Der skal de i samtaler med gigantklubben Real Madrid.

De skal ha tatt privatfly til hovedstaden fra Barcelona, hvor de ble observert tidligere i dag. The Guardian hevder videre at Haalands representanter skal møte flere topp fem-klubber på en reise gjennom Europa. En rekke storklubber, deriblant Chelsea og Manchester City, skal prøve å selge inn sitt prosjekt overfor den norske landslagsspissen.

El Chiringuito har lagt ut en video på deres Twitter-kanal som skal vise Raiola i en bil i Madrid.

Borussia Dortmund skal være klare på at de ikke ønsker å selge ham for under 150 millioner euro i sommer.

Overfor tyske Sky Sports svarer sportsdirektør i Borussia Dortmund Michael Zorc på spekulasjonene rundt stjernespissens fremtid.

– Jeg snakket med Mino Raiola i går. Der gjorde jeg våre intensjoner veldig klare, sier han.

– Jeg har ingen problemer med at Alfie og Mino ønsker å sole seg ved Middelhavet. Jeg er avslappet fordi jeg vet hva vi vil ha, fortsetter han overfor Sport1.

Dortmund skal ønske å beholde Haaland i ett år til, hevder Sky. Også lokalavisen Ruhr Nachrichten skriver at Dortmund ikke vil selge før i 2022 og at Haalands rådgivere har blitt informert om dette.

Avisen Sport publiserte tidligere i dag en video som tilsynelatende skal være Alfie Haaland som forlater flyplassterminalen i Barcelona og går inn i en ventende bil utenfor. Videoen kan du se i øverst i saken.

Flere Barcelona-baserte aviser skriver at Erling Braut Haalands far sammen med agent Mino Raiola landet på privatflyterminal på El Prat-lufthavnen i Barcelona torsdag formiddag.

AGENTEN OG FAREN: Mino Raiola (t.v.) er Erling Braut Haalands agent. Han var torsdag i Barcelona sammen med spillerens far, Alfie Haaland (t.h.). Foto: Arkivbilder: EPA / NTB

Avisen Sport hevder privatflyet med de to kom fra Nice og landet 09:30 i Barcelona.

Utenfor terminalen skal de ha blitt tatt imot av noen av Barcelona-president Joan Laportas nærmeste menn.

Ifølge Mundo Deportivo kom Raiola først ut av terminalen og satte seg inn i en bil som skal ha blitt kjørt av en av Laportas faste sjåfører.

Avisen skriver at Haaland kom ut like senere og ble tatt imot av Barcelona-presidentens sikkerhetsansvarlige.

48-åringen var på plass i Málaga forrige helg og satt på tribunen da sønnen og det norske herrelandslaget tapte 0–3 mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen.

PÅ TRIBUNEN: Alfie Haaland var til stede da Norge spilte mot Tyrkia i Malaga forrige uke. Her er han i samtale med TV 2-duoen Jesper Mathisen og Ingrid Halstensen. Foto: Geir Olsen

Alfie Haaland slo blant annet av en prat med TV 2s Ingrid Halstensen og Jesper Mathisen.

– Jeg tror ikke dette er aprilsnarr. Jeg ser ikke helt hvorfor en spansk storavis skulle komme med det på en dag der det heller ikke er vanlig i Spania. De har sin egen «narredag» 28. desember, sier Viasats La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

Han er ikke spesielt overrasket over at det tilsynelatende er et «rotterace» i gang blant de store klubbene for å sikre seg den norske spissjuvelen, dersom 20-åringen bestemmer seg for å forlate Borussia Dortmund.

– Det er jo ikke første gang fedre og agenter reiser rundt før valg blir tatt. Det er ganske åpenbart at det ligger noe her, og at Barcelona ønsker å posisjonere seg. De har ikke hatt mulighet til å strø rundt seg med penger, men nå har det jo skjedd ting der med presidentvalg. Det er klart at de finner måter å finansiere dette på dersom de virkelig ønsker ham, sier Veland.

Hverken Alfie Haaland eller Mino Raiola har besvart VGs henvendelser torsdag.

Erling Braut Haaland har kontrakt med Borussia Dortmund frem til sommeren 2024. Han kom fra Red Bull Salzburg i januar 2020.

BRENNHET: Erling Braut Haaland feirer en scoring mot Sevilla i Champions League 9. mars. Han står på ønskelisten til «alle» storklubbene i Europa. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Publisert Publisert: 1. april 2021 13:15 Oppdatert: 1. april 2021 17:47

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent