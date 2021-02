Datter til tidligere Viking-spiller har signert for Sola

Live Rushfeldt Deila skal spille for Sola neste sesong.

Live Rushfeldt Deila har signert for Sola.

Tidligere denne uken meldte Sola HK at Tonje Haug Lerstad og Kaja Haugseng er klare, og fredag signerte klubben Live Rushfeldt Deila.

Den venstre bakspilleren er klar fra og med neste sesong, og har de to siste sesongene spilt for Fredrikstad.

– Sola kom med et bra tilbud, og det føltes riktig. Jeg trengte å komme til et lag som har litt mer struktur og hvor jeg kan utvikle meg mer, sier hun til Aftenbladet.

Deila er datter av tidligere Viking-spiller Ronny Deila, og familien bodde i Stavanger da Live var fra fire til seks år. Håndballkarrieren startet faktisk i Stavanger.

– Jeg begynte å spille håndball da jeg var fem år, sier hun.

Deila har altså spilt de to siste sesongene for Fredrikstad. Hun har også spilt for Skrim Kongsberg og Glassverket tidligere i sin spillerkarriere. Fra sommeren av bytter hun til gult og svart.

– Jeg tror Sola er på vei opp, det virker som det er et bra samhold og treningsmiljø der. Jeg gleder meg til å bli kjent med jentene, sier 21-åringen.

I tillegg har hun flere kamper for rekruttlandslag de siste årene, og er en av de spillerne som har flest kamper på ungdomslandslag. Live har blant annet vært med på å ta bronse i U-19 EM i 2019, og sølv i U-17 EM i 2018.