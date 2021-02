Birgit Skarstein om Røkke-saken: – Jeg ble ganske satt ut

Tirsdag satte hun verdensrekord og vant VM på romaskin. Birgit Skarstein ble helt satt ut da hun fikk beskjeden om at parautøvere ikke får noen av de 5,5 millioner kronene i Abid Rajas ekstrabevilgning til utøvere som skal til OL og Paralympics i Tokyo.

EKSTRAUTGIFTER: Birgit Skarstein mener VI-stipendet bare betaler en del av alle ekstrautgiftene hun har som parautøver i roing. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert Nå nettopp

Kjell Inge Røkke og Aker er inne med 125 mill. kroner for å styrke paraidretten. Stiftelsen VI vil bryte med Olympiatoppen og Idrettsforbundet i protest mot vedtaket som ble gjort i desember. På grunn av et årlig stipend på 130.000 kroner fra VI får Skarstein ikke de 100.000 kronene flere av hennes mannlige kolleger på landslaget i roing mottar som erstatning for ekstrautgifter i forbindelse med utsettelsen av sommer-OL.

Landslagssjef Johan Flodin ga henne beskjeden.

– Jeg ble ganske satt ut. Jeg forsto ikke hva som har skjedd. Guttene på laget ble også ganske sinte, sier Skarstein til VG. Nøyaktig et halvt år før Paralympics vant hun VM i romaskin. Hun er blant Norges største favoritter til å ta gull i Tokyo til sommeren.

– Jeg tror ikke de har gjort dette av vond vilje, men jeg tror det mangler kunnskap. Seks måneder før Paralympics bør de benytte seg av muligheten til å sette seg inn hva som kreves, sier hun. Skarstein påpeker at VI-stipendet er ment for å dekke merutgifter knyttet til å drive paraidrett.

Les også Raja krever økonomisk likestilling for parautøverne – refser Olympiatoppen

– NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon, det er overhodet ikke intensjonen ved tildelingen, meldte Tore Øvrebø i en pressemelding sist fredag. Ifølge Dagbladet får Paralympic-utøverne nå samme støtte.

«Vi tildeler tilsvarende sum, NOK 100.000,- til aktuelle paralympicsdeltagere til Tokyo 2021, via deres særforbund, etter samme kriterier som aktuelle OL-deltagere allerede har mottatt. Tildelingene skjer denne uken», skriver toppidrettsjef Tore Øvrebø til avisen.

Skarstein mener det var meningsløst å sette OL-utøverne opp mot de Paralympiske.

– Dette står seg ikke opp mot norsk idretts verdier, sier hun.

Hun sitter i styret av VI og mener stiftelsen er «fryktelig viktig for paraidretten i Norge». Tirsdag rodde hun på en tid – 8,18,5 – som var bare to tideler bak bronsemedaljen i herreklassen. Trønderen mener utstyret er en viktig årsak til verdensrekord og VM-seier.

– Det setet jeg satt på her er utviklet i samarbeid mellom Olympiatoppen og NTNU med finansiering fra VI. Jeg vil påstå at jeg ror fortere på grunn av stiftelsen VI, sier hun og fortsetter:

– Når jeg skal kjøpe ut dette setet så koster det meg 50.000 kroner. Til Tokyo trenger jeg to seter. Det ene må sendes i forkant for å kunne brukes før konkurransene. Til sammen 100.000 kroner som jeg selv betaler. Det er denne typen utgifter stipendet fra stiftelsen VI er ment for.

REKORDRASK: Birgit Skarstein satte verdensrekord da hun tirsdag vant VM på romaskin. Foto: Norges Roforbund.

Hun opplyser at hun selv måtte finansiere kjelken hun konkurrerte på under Paralympics i Pyeongchang i 2018. Den kostet henne 170.000 kroner.

– Dette er konkurranseutstyr som det ikke er mulig å kjøpe i en sportsbutikk. Skal du være «competitiv» så må du ha moderne utstyr. Jeg jobber selv med å fikse utstyret, men jeg må også ha hjelp. Timeprisen for å bruke ingeniører er skyhøy.

Hun mener at hele stipendet på 130.000 fra VI går til utstyr, men at det ikke er nok til å finansiere alt hun trenger. Noe må fortsatt finansieres gjennom egne sponsoravtaler og det personlige stipendet fra Olymiatoppen.

– Stipendet fra VI gir meg ingen fordel i forhold til funksjonsfriske utøvere, men det hjelper til å redusere de bakdelene jeg har som parautøver, sier hun.

Birgit Skarstein opplyser at hun ikke er blitt spurt i sakens anledning.

– Jeg er forundret over at dette er en diskusjon. Jeg er forundret over at Olympiatoppen sier at de har gjort en behovsanalyse.

Les også Nå tenker Birgit Skarstein Paralympics: Dette har hun tatt med seg fra «Skal vi danse»

Hun hadde tirsdag ikke fått beskjeden om Olympiatoppens kuvending i saken.

– Det er ingen skam å snu og si at her satt vi ikke på all kunnskap om hvordan den paralympiske idretten i Norge fungerer. Nå er det en ypperlig anledning i å gå inn i hvorfor det er behov for midlene fra VI, sier hun.

Tirsdagens digitale VM-konkurranse ble en stor opptur. For første gang siden VM-gullet i Linz høsten 2019 konkurrerte hun mot verdenseliten. Bronsevinneren fra sist VM Moran Samuel kom inn 7,7 sekunder bak Skarstein etter 2000 meter på romaskinen.

– Jeg var så nervøs at jeg var helt kvalm. En veldig god bekreftelse å få både for meg og resten av rolandslaget. Vi følger det samme opplegget, sier hun.

12. mars drar hun på treningsleir til Italia sammen med Olaf Tufte & co. Skarstein har i mange år vært en fullt integrert del av det norske landslaget. Sesongens første mål er EM i Varese i begynnelsen av april.

Publisert Publisert: 24. februar 2021 10:09