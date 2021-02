Play Magnus-aksjen opp 45 prosent – og kjøper opp mer

Play Magnus-konsernet har igjen kjøpt en sjakk-aktør – og har opplevd nær 45 prosent økning i aksjekursen siden lanseringen på Oslo Børs i begynnelsen av oktober.

OSLO BØRS: Magnus Carlsen var på besøk på Oslo Børs og ringte med den kjente klokken rett før Play Magnus ble børsnotert i oktober 2020. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen – gjennom selskapet Magnuschess A/S – eier 9,5 prosent av aksjene, og har hatt en papirgevinst på rundt 45 millioner kroner, hvis vi snakker om økning i verdien på aksjene siden børsnoteringen.

Selskapet er nå totalt verdt nærmere 1,6 milliarder kroner.

Play Magnus-konsernet har også utvidet sitt imperium. Nederlandske New In Chess, som både er et velrenommert sjakkmagasin og et eget sjakkforlag, er kjøpt.

For tiden kjører Play Magnus den tredje av sine online-turneringer under navnet Meltwater Champions Chess Tour (6–14. februar). Den andre var romjulsturneringen på NRK.

– Vår ambisjon er å skape verdens beste digitale samlingssted for å spille, lære og se sjakk, fastslår direktør Andreas Thome til VG.

Rekken av selskaper i Play Magnus-gruppen begynner å bli lang:

* Play Magnus App Suite: Var opprinnelsen til hele Play Magnus-gruppen. Det handler om å spille sjakk via en app på telefonen. Grunnlagt i 2013.

* Chess24: En av de beste sjakknettstedene for blant annet sendinger fra store turneringer. Kjøpt i februar 2019.

* Chessable: London-basert e-læringstjenesten. Kjøpt i august 2019.

* CoChess: Lærings- og coachnettsted for sjakk.

* iChess: Diverse kurs og opplæringsvideoer for sjakk.

* New In Chess: Nederlandsk forlag og magasin. Kjøpt i februar 2021.

– Det er spesielt for meg at vi også får New In Chess inn i gruppen etter som jeg alltid har sett fram til notatene til stormesterne og studere de historiske perlene som har blitt publisert i New In Chess-magasinet, sier Magnus Carlsen i en pressemelding.

– Er det nye oppkjøp på gang? VG spør direktør Thome:

– Jeg kan ikke kommentere noe spesifikt ettersom vi er børsnotert og ikke kan gi ut slik informasjon. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden ser etter nye muligheter innenfor sjakken til å utvikle nye tjenester, men også gjøre gode oppkjøp. Det er spesielt innhold som kan digitaliseres og lanseres på våre plattformer som er mest relevant, svarer Play Magnus-sjefen.

– Kan dere få en for dominerende markedsposisjon?

– Sjakk er globalt og spilles av over 600 millioner mennesker over hele verden, og så langt har vi drøyt tre millioner av disse brukerne i Play Magnus-gruppen. Det digitale sjakkmarkedet er i rask vekst, og vår ambisjon er å bli den ledende aktøren i verden. Denne reisen har bare så vidt startet, sier Thome, vel vitende om at chess.com foreløpig er en langt større aktør enn Play Magnus-konsernet.

Thome sier at de – i hvert fall foreløpig – ikke har noen planer om å bevege seg utenfor sjakken.

– Det er sjakk som er vårt kjerneområde, sier han.

Thome peker på den store interessen for Play Magnus-aksjen i Tyskland. Da den Monaco-baserte aksjeeksperten Arne Fredly gjestet Finansavisens julepodkast, uttalte han at en ikke navngitt tysk blogger styrer mange av aksjekursene på Oslo Børs – med henvisning til børsmagasinet Der Aktionär.

Der har det blitt antydet at kursen kan øke ti ganger. En av grunnene til det, er sjakkboomen på nett etter at corona stengte ned den fysiske sjakksporten – og også andre aktiviteter.

– Vi opplever stor interesse for Play Magnus på børsen, noe som gjenspeiles i en oppgang i aksjekursen på nesten 50 prosent. Et morsomt poeng er den store interessen fra tyske investorer. Enkelte dager i januar har en tredjedel av omsetningen i aksjen kommet fra Tyskland, sier Play Magnus-direktøren.

Nå er markedet spent på hva Thome kan komme med når kvartalstallene skal legges fram den 17. februar.

