Norsk klippe kan rekke neste VM-kamp: - Han er mye bedre

KAIRO (VG) Ballfordeler Christian O’Sullivan manglet i Norges VM-tap mot Frankrike på grunn av sykdom. Nå kan 29-åringen rekke den viktige Sveits-matchen på lørdag.

SYK: Christian O’Sullivan er isolert i Egypt. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Han er mye bedre og har vært ute av rommet til frokost. Er i enkel isolasjon, med avstand til resten av troppen. Må se det an utover dagen, men muligheter for kamp imorgen, skriver laglege Thomas Torgalsen i en SMS til VG, som også NTB har rapportert om.

Landslagssjef Christian Berge opplyste etter 24–28-tapet for Frankrike at han mistet muligheten til å bruke O’Sullivan på kampdagen.

– Det var ikke så lenge før vi dro. Vi fikk ikke trent uten ham. Jeg håper at han er klar til lørdag, sier Berge til VG, og legger til:

– Det er en klassespiller.

Stort savn

TV 2-ekspert Bent Svele er klar på at O’Sullivan spiller en nøkkelrolle for det norske mannskapet, både offensivt og defensivt.

Bakspilleren er ikke den med flest scoringer per kamp, men han bidrar blant annet med å sette opp medspillerne i gode posisjoner.

– Når han er borte så ser du hvor viktig O'Sullivan er. Flyten i angrepsspillet blir ikke det samme. Han er ikke så opptatt av å ta avslutningene selv, men å ha å ha struktur og sette opp systemene. Mot Frankrike ble det kollektive spillet nesten borte. Det ble veldig mange individuelle situasjoner, sier Svele til VG.

Han mener at Norge også mister dynamikk i forsvarspillet og trykk i kontringene uten O'Sullivan på banen. Nå håper Svele at det dreier seg om en matforgiftning og at Oslo-gutten får noen minutter på banen mot Sveits lørdag.

– Jeg tror vi slår både Sveits og Østerrike uansett om O'Sullivan er tilbake eller ikke. Det som er viktig nå, er å få ham frisk, at han kommer på banen mot Sveits og kan spille mer mot Østerrike. Det blir viktig å få han klar til hovedrunden som er de kampene som vil definere hvordan VM blir for Norge.

– Uegoistisk

Tidligere landslagsspiller og TV 3-ekspert Kristian Kjelling mener O’Sullivans betydning er stor.

– Vi skal ikke stikke under en stol at en del ikke spiller opp til det de kan uansett, men man skal ikke undervurdere det å ha en mann som i backrekken som er uegoistisk. Christian O'Sullivan er veldig god til «slippe ball» og gi de andre sjansen, sier Kjelling til VG, og fortsetter.

– Han trykker i ankomsten og fighter og slåss i forsvar. Christian O'Sullivan er en spiller som folk nok ikke helt forstår hva betyr. Det er en grunn til at Christian Berge alltid trekker ham frem.

