Også ekspertene kolliderer: – Kommer aldri til å gi meg på at dette er hundre prosent feil

OBERSTDORF (VG) Norge og Russland ble ikke enige, Norge og juryen er ikke enige – og heller ikke NRK-ekspert Torgeir Bjørn og Thomas Alsgaard i VGTV-studio hadde lik oppfatning av hva som skjedde på femmilsoppløpet i Oberstdorf.

– Jeg kommer aldri til å gi meg på at dette er hundre prosent feil, erklærer Alsgaard overfor VG etter å ha gått av sending etter dramatikken på ski-VMs siste dag.

Vi var omtrent 120 meter fra fem fullførte mil, Aleksandr Bolsjunov ledet, Johannes Høsflot Klæbo prøvde å passere, og begge ville ha samme spor til klassiskspurten den siste hundremeteren. Det endte med kollisjon, stavbrekk på russeren, Klæbo først over mål, protest fra Russland, disk av nordmannen og motprotest fra Norge. Den ble umiddelbart avvist, men en formell anke på at Klæbo mistet gullet blir levert til Det internasjonale skiforbundets appellkommisjon.

Enn så lenge er opprinnelig sølvvinner Emil Iversen femmilsverdensmester. Samtidig Norges åttende gullvinner av kongedistansen i VM, men den første på VAR. Uansett burde gullet tilfalt Johannes Høsflot Klæbo, ifølge VGTVs langrennsekspert Thomas Alsgaard.

– Uhellet skjer for det første før korridorene begynner. Og for å presse Klæbo ut slik må Bolsjunov ha skiskoene sine foran skituppene til Klæbo. Det har han ikke. Klæbo blir rett og slett presset ut og har ingen andre steder å gjøre av seg, prosederer 11 mesterskapsgull sterke Alsgaard.

På NRKs sending var Torgeir Bjørn av motsatt oppfatning. Han sa flere ganger – før man kjente resultatet av disken – at Klæbo var heldig om han fikk beholde gullet. Blant annet fordi nordmannen forstyrret russeren ved sporvalget.

– Bolsjunov er først inn og kan velge korridor. Jeg synes Klæbo kommer for sent inn i korridoren, han er ikke forbi ordentlig i det korridoren begynner. Han kommer her, forstyrrer der det ikke er plass, er borti staven til Bo som gjør at den knekker rett etterpå. Jeg står på at Klæbo er heldig om han får beholde gullet, meldte ekspertveteranen – og la til:

– Selvfølgelig er Bolsjunov bevisst. Han går langt ut til høyre og venter i det siste med å velge, men det har han lov til, fastholdt Bjørn.

Til VG etterpå påpeker han at Klæbo heller burde forsøkt å passere på venstre side av russeren.

– Bolsjunov gjør som Klæbo har gjort før i VM. Han sørger for å kommer først inn i 180-graderssvingen og først ut av 180-graderssvingen. Dermed kan han velge spor eller linje i den siste motbakken før mål. Dermed får ikke Klæbo brukt rykket sitt opp bakken. Da kommer Bolsjunov først ned på stadion, og den som er først inn mot korridorene, skal vernes. Han har sin fulle rett til å velge først, så lenge vedkommende ikke tar et unaturlig linjevalg og foretar en obstruksjon, fremholder Torgeir Bjørn.

– Jeg føler med Klæbo. Dette er et tvilstilfelle, men forstår totalt sett at juryen havner på det de gjør, konkluderer NRK-eksperten.

– Jeg klarer ikke å se at Klæbo har gjort noe feil. Dette er en skandale. Det er ingen som kan langrenn på stadion som er enig, kontrer Alsgaard.

Svensk frifinnelse

Hos den svenske rettighetshaveren SVT var kanalens mangeårige langrennsekspert Anders Blomquist på lag med Thomas Alsgaard.

– Jeg ser ikke at Klæbo gjør noe upassende, men at man ser det som en «race incident». Det er Bolsjunov som trykker til med skien, sa Blomquist før jurybeslutningen og fikk støtte av Mathias Fredriksson.

– Jeg synes det har vært slike situasjoner hele vinteren, og da har man latt det gå. Endrer man nå, er det merkelig, sier Fredriksson og mener Klæbo ikke har noe sted å gjøre av seg.

– Jeg er uenig i dommen. Jeg synes den er feil. Den blir konstruert av at Bolsjunov ikke fører en naturlig linje rundt svingen, sier Eirik Myhr Fossum, landslagstrener til VG.

– Situasjonen oppstår fordi Klæbo prøver å passere et sted hvor det ikke er nok plass, sier Pierre Mignerey, rennsjef i FIS.

