Hovland imponerte igjen – med i tetkampen etter to runder

Viktor Hovland (23) har vært blant de seks beste i seks av de siste syv turneringer han har spilt og er på vei mot på nok en topplassering i Arnold Palmer Invitational.

I TOPPEN: Viktor Hovland. Foto: Reinhold Matay / X02835

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Alle spillerne er ikke ferdige med den andre runden.

Hovland lå delt syvendeplass etter den første runden etter en runde tre slag under par og kunne notere seg for en runde fire slag under par på fredag. Nordmannen er med det syv slag under par for turneringen og ligger på en delt tredjeplass før helgespillet, to slag bak ledende Corey Conners.

Kun tre spillere gikk en bedre runde enn Hovland fredag.

– Det var litt opp og ned, for å være ærlig. Jeg startet bra og spilte veldig bra på de første ni hullene, sier Hovland i et intervju med arrangøren etter runden.

Hovland startet nemlig runden forrykende og var tre under allerede etter syv hull. Nordmannen startet runden på hull 10 og imponerte stort med utslaget på hull 14, hvor han bare var centimeter unna en hole-in-one.

Midtpartiet av runden gikk noe tråere for Hovland, men med tre strake birdier og en par på de siste fire hullene, kunne han ta med seg en god følelse inn i helgen. Det blant annet etter at han senket bunkerslaget på hull 7 – Hovlands 16. hull for dagen – for birdie.

Spurt om planen for helgen, svarer Hovland at det viktige er at han klarer å holde seg til det han gjør bra.

– Det er et kjedelig svar, men nå som jeg har spilt veldig bra, er det lett å kanskje ta noen linjer du ikke burde ta hvis du får en dårlig start, så det er en ting å være disiplinert og holde seg til planen. Det er mye vann her ute og roughen er tykk, så du må nesten bare spille smart, sier Hovland.

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Les mer

KLARTE CUTEN: Kristoffer Ventura fant flyten under fredagens runde. Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Også Kristoffer Ventura hadde en god dag. Selv med to bogeyer i løpet av de siste fire hullene gikk nordmannen fredagens runde to slag under par. Dermed er han ett slag over par for turneringen og klar for helgespillet. Det er andre turnering på rad at Ventura har klart cuten, etter at han hadde misset cuten i sine fem siste turneringer før det.

Ventura ligger på en delt 54. plass etter to av fire runder.

28 av verdens 50 best rangerte spillere deltar i turneringen.

Publisert Publisert: 5. mars 2021 23:35