Slet med å sove etter Graneruds positive test: – Blir jo litt redd

OBERSTDORF/OSLO (VG) Onsdag kveld hoppet Maren Lundby ned til det første gullet i storbakken for kvinner i VM-historien, men et døgn tidligere var hun redd for at hun ikke kunne stille til start i rennet.

Gullet kom bare ti timer etter at det ble kjent at Halvor Egner Granerud hadde testet positivt for covid-19. Kvinnehopperne testet seg på nytt tirsdag kveld etter at Granerud først hadde testet positivt på en hurtigtest.

PCR-testen viste også positivt svar for Granerud, mens den var negativ for resten av hopptroppen.

– Man blir jo litt redd. Vi hadde akkurat tatt en test vi også. Vi fikk ganske fort svar på at den var negativ, men vi måtte ta en ny test etter at vi hadde vært her og hoppet.

– Når du legger deg i går kveld og vet at det vil komme et testsvar når du våkner som kan avgjøre om du får hoppe i dag eller ikke. Det er litt vanskelig å sove da. Det er en utrolig kjip situasjon å havne i. Det gjelder å ha fokus på seg selv der også, men i dag ble vi utfordret litt ekstra av at det skjedde mange andre ting. Kanskje var det bra også, slik at det tok fokus fra hva vi egentlig skulle gjøre og så slapp man å være så nervøs hele dagen, sier Lundby til VG.

GULLVINNER: Etter noen turbulente timer tirsdag kveld og onsdag, ble det gull til Maren Lundby i Oberstdorf. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Sportssjef Clas Brede Bråthen tror nevnte Granerud fulgte svært nøye med på hopprennet onsdag kveld.

– I den grad noe kunne muntre opp Halvor i dag, så var det det Maren gjorde, sier Bråthen.

– Egen rase skihopper, skriver Granerud selv i en kort melding til Nettavisen om Lundby etter rennet.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier til VG at de har testet hele systemet igjen i dag, og at de prøver å isolere trenere og utøvere så godt de kan.

– Fra frykten for at man kanskje ikke får delta oppstår til man får høre «Ja, vi elsker», med den bakgrunnshistorien som også ligger i det lengre løp, det er bare Maren som kan skrive bok om det, sier Bråthen til VG.

Thea Minyan Bjørset forteller at nyheten om Halvor Egner Graneruds positive coronatest kom som en stor overraskelse på henne.

– Jeg tenkte: «Hvordan er det mulig?» For jeg syns vi har veldig gode smittevernregler. Det viser at selv om man er forsiktig, kan det skje, sier Minyan Bjørseth til VG.

17-åringen ble nummer 14 i VMs første storbakkerenn.

