Mol etter negativ test: – Utrolig merkelig

Onsdag ble det kjent at volleyball-stjernen Anders Mol (23) hadde testet positivt for coronaviruset. Fredag fikk han beskjed om at ny test var negativ.

NEGATIV TEST: Anders Mol har tatt en ny coronatest som ga negativt resultat. Foto: Maud Lervik

– Det er gode nyheter. Vi prøver å sjekke opp i hvilke regler som gjelder nå, om det er mulig å komme seg ut av karantene når ny test var negativ, sier Mol til VG på telefon fra Spania.

Der skulle han og makker Christian Sørum, som er gullhåp for Norge under OL, ha spilt en kontinentalturnering. I forkant testet Mol positivt for coronaviruset på en obligatorisk test. Derfor forstår han lite av at ny test fredag viste negativt svar.

– Jeg har følt meg helt frisk hele tiden og har ingen symptomer. Jeg synes det var veldig rart at den første testen var positivt. Det er utrolig merkelig, men jeg har prøvd å ikke la meg påvirke mentalt av dette, sier Mol.

23-åringen jobber nå med å finne ut hva som skjer videre.

Volleyballstjernen har tidligere slitt med lungene. I fjor uttalte han at han har tenkt en del på hvordan viruset kan ramme lungene hans.

– Jeg har ikke bekymret meg for lungene etter den positive testen. Det får jeg ikke gjort så mye med. Jeg prøver bare å holde meg frisk, sier Mol.

Han har vært isolert på et rom på en leilighet han deler med Sørum, samt Norge 2 med Mathias Berntsen og Hendrik Mol. Anders Mols første positive test gjør at hverken Norge 1 eller Norge 2 får delta i turneringen i Spania. For Norge 2 med Berntsen og Hendrik Mol er det veldig dårlig nytt med tanke på å kvalifisere seg til OL.

– Det er nok litt bittert for dem. Det er kjipt, spesielt hvis det er en falsk-positiv-test som gjør at de mister OL. Det ville vært tragisk, sier Anders Mol.

Norge representertes ved 3.- og 4.-lagene (Markus Mol/Nils Gunnar Ringøen og Vegard Løkken/Erlend Hendriksveen) og i Madrid, hvor fem av åtte lag går videre til finalen i Nederland. Det er vinneren av finalen i Nederland som får en ekstra OL-plass.

– Anders testet negativt, og vi er veldig undrende til hvordan han kunne teste positivt. Vi er i hvert fall veldig lei oss for at dette kan ha satt en stopp for Norge 2 sin OL-drøm, sier far og trener Kåre Mol til VG.

Mol og Sørum vant nylig to turneringer i verdensserien. Begge triumfene kom i mexicanske Cancún.